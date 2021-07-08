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Россиянам напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах

В службе подчеркнули, что в процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто и, кроме того, не очищается и не обеззараживается по требованиям, предъявляемым для бассейнов.

8 июля, 04:55
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Во время купания в фонтане можно заработать развитие целого ряда инфекций и получить серьёзную электротравму. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, напомнив россиянам об опасности водных процедур в таких "водоёмах".

"В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто и, кроме того, не очищается и не обеззараживается по требованиям, предъявляемым для бассейнов, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов", — отметили в ведомстве.

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В Роспотребнадзоре подчёркивают, что купание в фонтане может обернуться и другими проблемами: острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией и конъюнктивитами. Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А.

"Кроме того, можно получить травму при падении, а также электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки", — предостерегают в ведомстве.

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А в прошлом году врач столичной городской поликлиники № 109 Яков Сандаков призвал десантников воздержаться от купания в фонтане в День Воздушно-десантных войск. В своих объяснениях он подчёркивал, что некоторые инфекции, которые можно подхватить в воде, приводят даже к летальному исходу.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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