Россиянам напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах

Во время купания в фонтане можно заработать развитие целого ряда инфекций и получить серьёзную электротравму. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, напомнив россиянам об опасности водных процедур в таких "водоёмах".

"В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто и, кроме того, не очищается и не обеззараживается по требованиям, предъявляемым для бассейнов, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов", — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчёркивают, что купание в фонтане может обернуться и другими проблемами: острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией и конъюнктивитами. Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, а также вирусный гепатит А.

"Кроме того, можно получить травму при падении, а также электротравму, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветки", — предостерегают в ведомстве.