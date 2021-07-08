Психотерапевт дал рекомендации боящимся вакцинации

Некоторые аргументы о вреде вакцинации звучат абсурдно, заявил психотерапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Гурген Хачатурян. Он дал несколько советом тем, кто боится прививаться от коронавируса.

В беседе с "Лентой.ру" он порекомендовал ограничить поток информационного шума, который только усиливает тревогу, и сосредоточиться на авторитетных исследованиях. Хачатурян уверен, что аргументацию стоит составлять только на основе доказанных фактов. При этом медик рекомендует опираться на исторический опыт борьбы с болезнями, которые также, как и коронавирус, вызывали эпидемию по всему миру.

"Большое количество страшных заболеваний, таких как полиомиелит, оспа, холера, столбняк и другие удалось победить именно благодаря вакцинации. Это метод, проверенный столетиями", — пояснил он, добавив, что если сомнения и тревожность всё же никуда не исчезли, но есть понимание, что это ничем не подкреплённый страх, стоит обратиться к психотерапевту.