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Психотерапевт дал рекомендации боящимся вакцинации

Подобный страх он объяснил тем, что в Интернете существует много ложной и устрашающей информации.

8 июля, 04:18
<p>Фото © М. Денисова / <a href="https://www.mos.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mos.ru</a></p>

Фото © М. Денисова / Mos.ru

Некоторые аргументы о вреде вакцинации звучат абсурдно, заявил психотерапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Гурген Хачатурян. Он дал несколько советом тем, кто боится прививаться от коронавируса.

В беседе с "Лентой.ру" он порекомендовал ограничить поток информационного шума, который только усиливает тревогу, и сосредоточиться на авторитетных исследованиях. Хачатурян уверен, что аргументацию стоит составлять только на основе доказанных фактов. При этом медик рекомендует опираться на исторический опыт борьбы с болезнями, которые также, как и коронавирус, вызывали эпидемию по всему миру.

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"Большое количество страшных заболеваний, таких как полиомиелит, оспа, холера, столбняк и другие удалось победить именно благодаря вакцинации. Это метод, проверенный столетиями", пояснил он, добавив, что если сомнения и тревожность всё же никуда не исчезли, но есть понимание, что это ничем не подкреплённый страх, стоит обратиться к психотерапевту.

А совсем недавно врач Мария Марусина, одна из соавторов работы "Отказ от вакцинации — новая чума XXI века" объяснила страх россиян перед вакцинацией. Она подчеркнула, что первый пик идей антипрививочников в России пришёлся ещё на начало 2000-х.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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