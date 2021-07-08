Врач предупредил о появлении суперштамма коронавируса

Учёные допускают появление новой мутации коронавируса — суперштамма, от которого нет пока ни лечения, ни тем более новой вакцины. И так как возникновение новых вариантов зависит от количества заболевших людей, предотвратить циркуляцию вируса можно при помощи тотальной вакцинации, считает доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

"Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется", — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Если прекратить эту "игру природы" вовсе, говорит Дурманов, то можно предотвратить появление новых волн болезни. Много шума наделал "индийский штамм", или штамм "дельта", и его более продвинутый вариант "дельта плюс". Это означает, что вирус немного изменился и стал более заразным, а препараты против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут действовать, но слабей. Спастись от суперштамма можно только энергичной борьбой против существующих мутаций.

"Теоретически можно предположить, что когда-нибудь появится штамм, против которого придётся делать новые вакцины. И, кстати, новые вакцины уже усиленно делаются и у нас, и в других странах, как бы авансом", — заключил Николай Дурманов.