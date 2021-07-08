Аналитики рассказали, кто чаще всего пользуется безналичным способом оплаты

Безналичные платежи чаще выбирают женщины в возрасте от 30 до 40 лет. Как утверждает результат опроса аналитического центра НАФИ, они чаще всего проживают в Северо-Западном, Уральском или Дальневосточном федеральных округах, а также в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек.

При этом, как пишет RT, в распоряжении которого оказались результаты опроса, сторонники безналичной оплаты товаров и услуг в большинстве случаев имеют высшее образование, оценивают своё материальное положение как "хорошее" или "очень хорошее", проживают с детьми. Также у них на достаточно высоком уровне присутствует финансовая грамотность.

Наличные же, согласно итогам опроса, предпочитают мужчины, которые не имеют высшего образования и оценивают собственное материальное положение как низкое. В основном они проживают в городах с населением до 100 тысяч человек. При этом те, кто так и не перешёл на безналичный расчет, в основном находятся в пенсионном возрасте. Это связано с тем, что у них низкая цифровая и финансовая грамотность.

По результатам исследования, с 2015 года доля россиян, которые предпочитают безналичные платежи, увеличилась в три раза — с 16% до 47%. При этом, по сравнению с 2015 годом, в 2020 году доля жителей страны, оплачивающих покупки только наличными, сократилась более чем вдвое — с 57 до 22%.