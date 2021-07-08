Пушков назвал "на редкость реалистичным" высказывание экс-посла Украины об отсутствии союзников

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего посла Украины Александра Чалого о том, что сейчас у Киева нет союзников, и в случае военного конфликта с РФ придётся рассчитывать только на себя. Российский политик назвал картину на редкость реалистичной. По его мнению, властям Незалежной пора расстаться с иллюзиями.

"Украина на деле — одна, с ненадёжными партнёрами типа Литвы, которая готова вместе с Киевом закатывать истерики в ПАСЕ и требовать новых санкций против России, но вряд ли способны на большее", — написал сенатор в своём телеграмм-канале.

Пушков отметил, что ни Франция, ни ФРГ, ни США не готовы воевать за Украину. Он уточнил, что настоящий союзник — это тот, кто не только оказывает военную помощь, но и "готов умирать рядом с тобой". И если у Зеленского ещё остались какие-то иллюзии на этот счёт, то с ними пора расстаться, рекомендовал Пушков.