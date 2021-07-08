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Пушков назвал "на редкость реалистичным" высказывание экс-посла Украины об отсутствии союзников

Ранее Александр Чалый заявил о том, что в случае военного конфликта с РФ Киев может рассчитывать только на дипломатическую и финансовую поддержку. Российский сенатор отметил, да, Украина на деле - одна.

8 июля, 04:34
<p>Алексей Пушков. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1386995961319366657/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Alexey_Pushkov</a></p>

Алексей Пушков. Фото © Twitter / Alexey_Pushkov

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего посла Украины Александра Чалого о том, что сейчас у Киева нет союзников, и в случае военного конфликта с РФ придётся рассчитывать только на себя. Российский политик назвал картину на редкость реалистичной. По его мнению, властям Незалежной пора расстаться с иллюзиями.

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"Украина на деле — одна, с ненадёжными партнёрами типа Литвы, которая готова вместе с Киевом закатывать истерики в ПАСЕ и требовать новых санкций против России, но вряд ли способны на большее", написал сенатор в своём телеграмм-канале.

Пушков отметил, что ни Франция, ни ФРГ, ни США не готовы воевать за Украину. Он уточнил, что настоящий союзник — это тот, кто не только оказывает военную помощь, но и "готов умирать рядом с тобой". И если у Зеленского ещё остались какие-то иллюзии на этот счёт, то с ними пора расстаться, рекомендовал Пушков.

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Ранее Лайф писал, что Пушков предложил переименовать Киев из-за нелепой ошибки телеканала CNN. В Соединённых Штатах убеждены, что столица Украины, которая якобы так важна для Вашингтона, называется Улан-Батор, отметил парламентарий.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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