Пушков назвал "на редкость реалистичным" высказывание экс-посла Украины об отсутствии союзников
Ранее Александр Чалый заявил о том, что в случае военного конфликта с РФ Киев может рассчитывать только на дипломатическую и финансовую поддержку. Российский сенатор отметил, да, Украина на деле - одна.
Алексей Пушков. Фото © Twitter / Alexey_Pushkov
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего посла Украины Александра Чалого о том, что сейчас у Киева нет союзников, и в случае военного конфликта с РФ придётся рассчитывать только на себя. Российский политик назвал картину на редкость реалистичной. По его мнению, властям Незалежной пора расстаться с иллюзиями.
"Украина на деле — одна, с ненадёжными партнёрами типа Литвы, которая готова вместе с Киевом закатывать истерики в ПАСЕ и требовать новых санкций против России, но вряд ли способны на большее", — написал сенатор в своём телеграмм-канале.
Пушков отметил, что ни Франция, ни ФРГ, ни США не готовы воевать за Украину. Он уточнил, что настоящий союзник — это тот, кто не только оказывает военную помощь, но и "готов умирать рядом с тобой". И если у Зеленского ещё остались какие-то иллюзии на этот счёт, то с ними пора расстаться, рекомендовал Пушков.
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Ранее Лайф писал, что Пушков предложил переименовать Киев из-за нелепой ошибки телеканала CNN. В Соединённых Штатах убеждены, что столица Украины, которая якобы так важна для Вашингтона, называется Улан-Батор, отметил парламентарий.
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