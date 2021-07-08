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Рейс Благовещенск — Москва задержали из-за сообщения о ложном минировании

О наличии взрывчатки на борту лайнера заявил один из пассажиров. Его уже сняли с рейса, с ним работает полиция.

8 июля, 03:54
<p>Фото © Пресс-служба аэропорта Благовещенска</p>

Фото © Пресс-служба аэропорта Благовещенска

В аэропорту Благовещенска задержали вылет рейса в Москву. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, один из пассажиров заявил, что самолёт авиакомпании S7 был заминирован.

"Рейс авиакомпании S7-3062 (маршрут Благовещенск — Москва) задержан в аэропорту вылета Благовещенск по причине объявления одним из пассажиров о минировании самолёта. Экипажем компании принято решение о повторном досмотре воздушного судна, пассажиров, багажа и коммерческого груза", — говорится в сообщении.

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После повторного досмотра сообщение о минировании не подтвердилось. Как уточняют в аэропорту Благовещенска, 200 пассажиров уже загружаются обратно. По готовности борта рейс вылетит. По данным Лайфа, пассажира, который сообщил о минировании, сняли с рейса. Сейчас с ним работает полиция.

Напомним, совсем недавно самолёт Ан-26, на борту которого находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 обнаружены с вертолёта на скале у берега моря. По предварительным данным, выживших нет.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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