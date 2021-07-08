Рейс Благовещенск — Москва задержали из-за сообщения о ложном минировании

В аэропорту Благовещенска задержали вылет рейса в Москву. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, один из пассажиров заявил, что самолёт авиакомпании S7 был заминирован.

"Рейс авиакомпании S7-3062 (маршрут Благовещенск — Москва) задержан в аэропорту вылета Благовещенск по причине объявления одним из пассажиров о минировании самолёта. Экипажем компании принято решение о повторном досмотре воздушного судна, пассажиров, багажа и коммерческого груза", — говорится в сообщении.