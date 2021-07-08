Стало известно, в каком регионе РФ больше всего почётных доноров за 2021 год

Наибольшее число лиц, награждённых нагрудным знаком "Почётный донор России", в первые пять месяцев 2021 года зарегистрировано в Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), в этом регионе всего за данный период зафиксировали уже 457 человек с таким знаком отличия.

Как пишет RT, ссылаясь на ФМБА, лидерами также стали Нижегородская область (371), Москва (336) и Челябинская область (257). Однако есть регионы, где нет вообще ни одного почётного донора. Такие результаты выявлены в Ингушетии, Магаданской области, Адыгее и Калмыкии.

Свердловская область, согласно данным ФМБА, была лидером и в прошлом году. Тогда там выявили 980 человек, имеющих нагрудный знак "Почётный донор России". Такую награду получают граждане, сдавшие безвозмездно цельную кровь 40 и более раз, плазму 60 и более раз, цельную кровь 25 и более раз и плазму крови в общем количестве 40 раз, цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60 раз.