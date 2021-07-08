Врач предупредил о более тяжёлом течении ковида в жару
В связи с этим медик рекомендует как можно скорее пройти вакцинацию. Особенно это касается людей, которые входят в группу риска заболевания.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Течение коронавируса отягощается с наступлением жары. По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, тяжелее переносятся и другие заболевания.
"В жару больше опасности заболеть, поскольку существуют риски переохлаждения, снижения иммунитета, отчего организм становится более уязвимым к бактериям и вирусам", — объяснил медик в беседе с РИА "Новости".
Тяжельников в связи с наступлением жары советует как можно скорее сделать прививку от коронавируса. Особенно эта рекомендация касается тех, кто находится в группе риска, имеет хронические заболевания, — пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.
Ранее врач предупредил о появлении суперштамма коронавируса. При этом эксперт отмечает, что "продвинутые" варианты вируса более заразные, чем предыдущие. А значит, спастись от ожидаемого мутанта можно только энергичной борьбой с существующим.
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