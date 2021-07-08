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Врач предупредил о более тяжёлом течении ковида в жару

В связи с этим медик рекомендует как можно скорее пройти вакцинацию. Особенно это касается людей, которые входят в группу риска заболевания.

8 июля, 05:11
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Течение коронавируса отягощается с наступлением жары. По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, тяжелее переносятся и другие заболевания.

"В жару больше опасности заболеть, поскольку существуют риски переохлаждения, снижения иммунитета, отчего организм становится более уязвимым к бактериям и вирусам", — объяснил медик в беседе с РИА "Новости".

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Тяжельников в связи с наступлением жары советует как можно скорее сделать прививку от коронавируса. Особенно эта рекомендация касается тех, кто находится в группе риска, имеет хронические заболевания, — пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

Ранее врач предупредил о появлении суперштамма коронавируса. При этом эксперт отмечает, что "продвинутые" варианты вируса более заразные, чем предыдущие. А значит, спастись от ожидаемого мутанта можно только энергичной борьбой с существующим.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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