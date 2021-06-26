Сильные ливни усложнили жизнь жителям Геленджика, которым пришлось вброд переходить улицы. Видео © Соцсети

Сильнейший ливень, обрушившийся на Геленджик 26 июня, буквально за несколько часов превратил городские улицы в реки. Очевидцы поделились в соцсетях видео с последствиями стихии.

На кадрах видно, что женщина в дождевике с большим трудом перебирается через улицу Ленина, течение воды в которой схоже с горными реками. В какой-то момент к ней приплывает пластиковый стул, однако горожанке удалось преодолеть возникшее препятствие. Тяжело в этот день было и автомобилистам, так как ливнёвки не справились с таким потоком воды, им пришлось плавать по улицам.

В администрации города kp.ru сообщили, что к настоящему моменту ситуация нормализовалась, а рабочие приступили к ликвидации последствий непогоды. Также приводится в порядок набережная, которую завалило грязью. Однако, по данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, дожди могут продолжиться уже сегодня и не прекратятся даже 27-го числа. Ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 20 метров в секунду. Прогнозируется повышение уровня рек, в том числе и в районе Геленджика.