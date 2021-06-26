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Джакузи прямо на улице: Геленджик подтопило после сильного ливня, жители передвигаются вброд

По данным МЧС, дожди в регионе не закончились, на 26 и 27 июня прогнозируются грозы, град и шквалистый ветер.

26 июня, 10:58

Сильные ливни усложнили жизнь жителям Геленджика, которым пришлось вброд переходить улицы. Видео © Соцсети

Сильнейший ливень, обрушившийся на Геленджик 26 июня, буквально за несколько часов превратил городские улицы в реки. Очевидцы поделились в соцсетях видео с последствиями стихии.

На кадрах видно, что женщина в дождевике с большим трудом перебирается через улицу Ленина, течение воды в которой схоже с горными реками. В какой-то момент к ней приплывает пластиковый стул, однако горожанке удалось преодолеть возникшее препятствие. Тяжело в этот день было и автомобилистам, так как ливнёвки не справились с таким потоком воды, им пришлось плавать по улицам.

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В администрации города kp.ru сообщили, что к настоящему моменту ситуация нормализовалась, а рабочие приступили к ликвидации последствий непогоды. Также приводится в порядок набережная, которую завалило грязью. Однако, по данным ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, дожди могут продолжиться уже сегодня и не прекратятся даже 27-го числа. Ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 20 метров в секунду. Прогнозируется повышение уровня рек, в том числе и в районе Геленджика.

А ранее Лайф показывал, как в реки превратились улицы Красноярска, где также прошёл шторм. Здания залило водой, а в некоторых районах было выключено электричество.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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