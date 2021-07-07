Минфин рекордно увеличил закупки валюты: К каким колебаниям готовится курс рубля С 7 июля Минфин нарастил объём закупок валюты почти на 30%. Это максимум с начала года. В начале недели были побиты ещё два рекорда — нефтяных цен и индекса Мосбиржи. Как это отразится на курсе рубля? 6 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Почему в июле стала меняться обстановка на валютном рынке

Минфин в июле направит на покупку валюты 296 млрд рублей. Ежедневный объём интервенций с 7 июля по 5 августа составит 13,5 млрд. Для сравнения: до 6 июля ведомство закупало в день валюту на 10,5 млрд. Таким образом, рост составит почти 30%, а это рекордный показатель с начала года. Минфин возобновил закупки валюты только в январе. До этого был довольно долгий перерыв в десять месяцев.

Эти закупки проходят в рамках бюджетного правила. Суть его проста. Если стоимость российской нефти марки Urals выше цены отсечения (сейчас она составляет 43,3 доллара за баррель), то часть нефтегазовых доходов, полученных бюджетом, отправляется в Фонд национального благосостояния.

Для этого и проводятся закупки валюты. В ФНБ деньги хранятся в разных валютах, а с июня этого года ещё и в золоте. Причём доллара там больше нет. С 20 мая его убрали из структуры ФНБ. Если в дальнейшем стоимость нефти упадёт и станет ниже цены отсечения, то Минфин начнёт продавать валюту на рынке — и выпадающие нефтегазовые доходы компенсируют из фонда.

Правда, пока такое развитие событий маловероятно. Цены на нефть бьют все рекорды. На этой неделе баррель Brent обновил максимум с октября 2018 года. Его цена перевалила за 77 долларов, правда, потом немного скоректировалась, но всё равно остаётся высокой. Для сравнения: по итогам июня средняя цена российской нефти Urals выросла в 1,7 раза по сравнению с июнем 2020 года. Сейчас она составляет более 71 доллара за баррель.

Правда, неопределённой остаётся ситуация вокруг встречи министров стран ОПЕК+. Они не стали проводить встречу в понедельник, 5 июля. Таким образом, мероприятие переносится уже четвёртый раз подряд. Изначально встреча должна была состояться ещё 1 июля, но стороны так и не могут договориться о том, каким же будет уровень добычи нефти в августе.

Во вторник, 6 июля, индекс Мосбиржи установил исторический рекорд и преодолел уровень 3900 пунктов. В частности, бумаги золотодобытчиков отреагировали на повышение котировок золота на 1%, которое произошло на фоне ослабления доллара. Акции нефтяников выросли вслед за ценами на нефть. Чёрное золото дорожало на фоне неопределённости по поводу итогов встречи ОПЕК+.

Стоит ли ожидать ослабления курса рубля

Главным фактором, влияющим на курс рубля, будет оставаться пандемия. Тренд на укрепление российской национальной валюты завершился. Таково мнение руководителя представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергея Григоряна.

— Во многом укрепление рубля поддерживали ожидания от встречи российского и американского президентов. Сейчас рубль начнёт сдавать позиции, даже несмотря на высокие цены на нефть. Единственное, что способно в данный момент приободрить российскую национальную валюту, — новости о высоких темпах вакцинации, но этого ожидать не приходится, — говорит Сергей Григорян.

Однако, по его мнению, не предвидится и значительных колебаний. До конца лета рубль будет находиться в диапазоне 73–75 рублей за доллар. Поддержку российской валюте окажет также очередное повышение ключевой ставки, которое ожидается на июльском заседании. При этом ЦБ не исключает повышения ставки сразу на 1% — до 6,5%.

Но это всё не главные факторы. Определять ситуацию на валютном рынке будет развитие пандемии. Сергей Григорян считает, что, если России удастся пройти критический период до осени, курс рубля снова начнёт укрепляться.

— Увеличение закупок Минфином никак не скажется на курсе рубля, так как объёмы приобретения валюты в рамках бюджетного правила напрямую зависят от цен на нефть. Рынок об этом знает давно. Соответственно, не воспринимает изменения объёмов покупок как сигнал для курсового движения. Рубль может в ближайшее время серьёзно двигаться вслед за геополитическими и санкционными рисками, которые для него имеют большее значение, чем другие факторы на коротком горизонте, — считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

При этом, по его мнению, долгосрочно рубль остаётся сильной валютой и может возобновить укрепление при улучшении новостного фона. При благоприятном сценарии курс в этом году вполне может вырасти до 70 рублей за доллар.

— Фактор бюджетного правила оказывает опосредованное влияние на курс рубля. Рост объёма покупок Минфином на 30% только выглядит впечатляющим. Абсолютные цифры ежедневного приобретения незначительны по меркам биржевых торгов. Скажем так: из вводных поддержки нацвалюты выбыл один из факторов, причём не основной, — отметил эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

При этом на рубль сейчас влияет совокупность драйверов, способных в ближайший месяц ослабить позиции нацвалюты. Среди них аналитик называет вероятное затухание проинфляционных факторов. По его мнению, после почти гарантированного июльского повышения ставки регулятор может-таки взять паузу. К тому же не стоит сбрасывать со счетов и вероятность начала охлаждения рынка товаров широкого потребления. Китаю растущие сырьевые цены невыгодны.

Михаил Зельцер делает вывод, что, перед тем как продолжить курс на фундаментальное укрепление, рубль может тактически отступить в направлении к 74,5. Тогда курс евро будет под 89.

— Сейчас общая картина для российского рубля складывается весьма благоприятно. Конечно, решение Минфина увеличить объёмы покупок валюты в рамках бюджетного правила может несколько сдержать укрепление рубля. Однако не сможет полностью остановить этот процесс, учитывая ожидаемое дальнейшее повышение ключевой ставки со стороны ЦБ РФ. На III квартал 2021 года мы установили целевой диапазон по курсу на уровне 71–75 рублей за доллар, а до конца 2021 года — на уровне 69–74, — отметила аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.

Какие факторы могут укрепить доллар

На курс рубля в ближайшей перспективе будут оказывать влияние противоположные факторы, которые проявляются сейчас. На усиление российской валюты будет играть возможное повышение цен углеводородов. Оно может стать следствием роста спроса на них в мире по мере преодоления пандемии.

— Позиция стран ОПЕК+ пока не согласована внутри альянса, существенного увеличения добычи может не произойти. Вероятно сохранение котировок Brent в перспективе нескольких месяцев в основном в диапазоне 74–80 долларов за баррель. Это вполне комфортно для рубля, — полагает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

При этом, по его мнению, очень важна риторика американского Федрезерва. Он в последнее время делает намёки на будущее сворачивание финансовых стимулов экономики. Если такое позиционирование продолжится, доллар получит дополнительную поддержку, а сырьевые активы и валюты развивающихся рынков окажутся под давлением. Но интрига в том, что позиция ФРС не предопределена. Она может гибко меняться в зависимости от обстоятельств и темпов восстановления экономики.

Спрос на валюту повышается и с увеличением импорта, открытием массовых направлений выездного туризма. Свой вклад вносят и иностранные акционеры российских компаний, которые в июле конвертируют полученные рублёвые дивиденды в валюту.

— Таким образом, драйверы движения курса направлены в противоположные стороны. Поэтому в зависимости от того, какие из них в определённый момент сильнее, будут колебаться и котировки. Но, поскольку воздействие в определённой степени уравновешивается, можно предположить ограниченную амплитуду движения. Наиболее вероятный диапазон на ближайшие месяцы — 71,5–75,4 рубля за доллар, — заключил Марк Гойхман.

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман считает, что серьёзное влияние на курс валют будет оказывать внешний фактор. Сроки геополитических изменений предугадать практически невозможно. Так что сказать, когда именно увеличится интенсивность внешнеполитического давления на Россию, нельзя.

— Но, как только это произойдёт, премия за риск снова вырастет, и курс российской валюты просядет на дополнительные два-три рубля. При негативном сценарии для нефтяного рынка это увеличит цели снижения рубля до 81–83 за доллар США, а при более умеренном до 77–79, — пояснил Александр Розман.