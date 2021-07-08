Вероятность столкновения космического мусора с МКС нулевая, заявили в "Роскосмосе"
Коррекция орбиты станции не требуется, указали в госкорпорации. Некаталогизированный объект сблизится с МКС в 16:16 мск.
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Космический мусор, который днём 8 июля сблизится с Международной космической станцией, не представляет опасности для неё. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".
"По уточнённым данным, некаталогизированный объект "космического мусора", который должен был сблизиться с Международной космической станцией в четверг, 8 июля 2021 года, в 16:16 по московскому времени, опасности не представляет", — указано в пресс-релизе, размещённом на сайте "Роскосмоса".
В госкорпорации уточнили, что коррекции орбиты не потребуется, поскольку вероятность столкновения мусора с МКС нулевая.
7 июля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о неопознанном объекте, который сблизится с МКС. По данным госкорпорации, минимальное расстояние при сближении составит полтора километра.
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