Вероятность столкновения космического мусора с МКС нулевая, заявили в "Роскосмосе"

Космический мусор, который днём 8 июля сблизится с Международной космической станцией, не представляет опасности для неё. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"По уточнённым данным, некаталогизированный объект "космического мусора", который должен был сблизиться с Международной космической станцией в четверг, 8 июля 2021 года, в 16:16 по московскому времени, опасности не представляет", — указано в пресс-релизе, размещённом на сайте "Роскосмоса".