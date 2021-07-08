Метеоролог рассказал, когда ждать пика рекордной жары в Москве

В ближайшую неделю жара в столице вновь может побить температурные рекорды. Об этом Лайфу сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Такая жара продержится минимум до середины следующей недели, и связана она с антициклоном скандинавского происхождения, который и будет определять такую погоду миллион на миллион", — отметил синоптик в беседе с Лайфом.

Синоптик уточнил, что температурный фон на восемь-десять градусов будет превышать многолетние климатические показатели. По его словам, пик жары ожидается на стыке со следующей неделей. Именно тогда и может быть побит рекорд 118-летней давности, добавил Тишковец. Однако, как заверил профессионал, жару жители столичного региона перенесут более-менее спокойно.

"Мы можем наблюдать "пустынный" тип погоды — это зной и очень низкий уровень влажности, который позволяет переносить легче эту жару, потому что днём 25–27%-ная относительная влажность воздуха вместо положенных 65%", — заключил синоптик.