В России за сутки выявили свыше 24 тысяч новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 24 818 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 11,9% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 21 336 человек, что является максимумом с 11 февраля. Скончалось 734 человека, условная летальность выросла до уровня 2,47%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 707 452 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 5 143 255 человек. За весь период в России умерло 140 775 человек", — отмечается в сообщении штаба.