В России за сутки выявили свыше 24 тысяч новых случаев коронавируса
Прирост числа заболевших в относительном выражении составил 0,44%. От болезни вылечилось 21 336 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 5 143 255.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
В России за минувшие сутки выявлено 24 818 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 11,9% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 21 336 человек, что является максимумом с 11 февраля. Скончалось 734 человека, условная летальность выросла до уровня 2,47%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 707 452 случаев заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 5 143 255 человек. За весь период в России умерло 140 775 человек", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее врач Андрей Тяжельников предупредил о более тяжёлом течении ковида в жару. В связи с этим медик рекомендует как можно скорее пройти вакцинацию. Особенно это касается людей, которые входят в группу риска заболевания.
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