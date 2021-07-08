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В России за сутки выявили свыше 24 тысяч новых случаев коронавируса

Прирост числа заболевших в относительном выражении составил 0,44%. От болезни вылечилось 21 336 человек, общее число выздоровевших от ковида достигло 5 143 255.

8 июля, 08:32
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

В России за минувшие сутки выявлено 24 818 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 11,9% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 21 336 человек, что является максимумом с 11 февраля. Скончалось 734 человека, условная летальность выросла до уровня 2,47%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 5 707 452 случаев заражения CoViD-19.

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"За весь период выписано по выздоровлении в России 5 143 255 человек. За весь период в России умерло 140 775 человек", — отмечается в сообщении штаба.

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Ранее врач Андрей Тяжельников предупредил о более тяжёлом течении ковида в жару. В связи с этим медик рекомендует как можно скорее пройти вакцинацию. Особенно это касается людей, которые входят в группу риска заболевания.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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