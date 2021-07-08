100 человек в возрасте от 12 до 17 лет отобрано в качестве добровольцев, принимающих участие в исследовании вакцины "Спутник V" для подростков. Как рассказал главный педиатр Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов, "кастинг" на эту процедуру был жёстким.

"Желающих было более пятисот. Мы отсеивали тех, кто мало-мальски вызывал сомнения в плане состояния здоровья. Изучали медицинскую документацию, тщательно выясняли анамнез у родителей. Обследовали детей уже непосредственно перед госпитализацией", — рассказал медик в интервью сайту kp.ru.

Специалист уточнил, что прививку от ковида детям поставили с минимальной дозировкой активного действующего вещества. По его словам, с учётом полученных результатов специалисты далее могут уже корректировать необходимый состав препарата. Кроме того, как отметил Османов, исходя из данных подростков-первопроходцев 15–17 лет, медики будут решать вопрос о снижении возраста добровольцев до 12 лет.

Сейчас состояние привитых детей ежечасно мониторится специалистами, подчеркнул врач. Вернувшись домой, они должны будут вести дневник самочувствия в специальном приложении. Вместе с тем, как рассказал специалист, ребят будут контролировать по телефону, а через три недели их пригласят на первое контрольное обследование.

"Самочувствие у всех хорошее. Я лично час назад всех навещал. Все в прекрасном настроении. Никаких даже местных реакций нет ни у кого", — добавил Османов.