Летние веранды в Москве будут работать без QR-кодов до 1 августа

Летние веранды московских ресторанов будут работать без системы QR-кодов до 1 августа. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это решение поддержит и заведения, и туристическую отрасль в целом, и москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию от ковида.

"По просьбе представителей общепита обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа (включительно)", — говорится в сообщении на сайте Собянина.