Летние веранды в Москве будут работать без QR-кодов до 1 августа
Кроме того, возобновится работа некоторых городских объектов на открытом воздухе, поскольку риск заразиться там гораздо меньше, чем в помещениях.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Летние веранды московских ресторанов будут работать без системы QR-кодов до 1 августа. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это решение поддержит и заведения, и туристическую отрасль в целом, и москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию от ковида.
"По просьбе представителей общепита обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа (включительно)", — говорится в сообщении на сайте Собянина.
Кроме того, в Москве возобновится работа некоторых городских объектов на открытом воздухе, поскольку риск заразиться там гораздо меньше, чем в помещениях. При этом там продолжится регулярная дезинфекция и соблюдение всех санитарных норм. О каких конкретно объектах идёт речь, не уточняется.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их могут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Для летних веранд власти сделали временное исключение — изначально посетить их без QR-кода можно было до 12 июля.
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