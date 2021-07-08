В Тюмени после пропажи 8-летней Насти завели дело на полицейских

Уже девять дней правоохранители, волонтёры и неравнодушные местные жители осматривают каждый двор и дом в надежде найти хоть что-то, что поможет выйти на след ребёнка, но пока зацепок нет. Сейчас следствие, в частности, отрабатывает версию о том, что Настя могла стать жертвой кого-то из соседей, так как район, в котором жила девочка, крайне неблагополучный. По сведениям правоохранителей, школьницу в последний раз видели в соседнем доме. О том, куда она отправилась дальше, информации нет.