В Тюмени после пропажи 8-летней Насти завели дело на полицейских
Поиски школьницы не прекращаются ни на минуту уже девять дней. Следователи сейчас рассматривают все возможные версии, на причастность проверяют даже соседей.
Настя Муравьёва. Фото © Соцсети
После пропажи восьмилетней Насти Муравьёвой в Тюмени в отношении сотрудников опеки и полицейских возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Об этом Лайфу рассказал источник.
Уже девять дней правоохранители, волонтёры и неравнодушные местные жители осматривают каждый двор и дом в надежде найти хоть что-то, что поможет выйти на след ребёнка, но пока зацепок нет. Сейчас следствие, в частности, отрабатывает версию о том, что Настя могла стать жертвой кого-то из соседей, так как район, в котором жила девочка, крайне неблагополучный. По сведениям правоохранителей, школьницу в последний раз видели в соседнем доме. О том, куда она отправилась дальше, информации нет.
Напомним, в Тюмени вторую неделю ищут восьмилетнюю Анастасию Муравьёву, которая ушла из дома за шоколадкой 30 июня и не вернулась. Семья девочки неблагополучная. Мать лишена родительских прав и живёт в другом городе. Отец в 2019 году сел в тюрьму, вышел совсем недавно и забрал малышку из детдома. Однако в основном Настей занималась бабушка, злоупотребляющая алкоголем.
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