В России появится реестр бездомных

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству труда и Министерству внутренних дел уточнить понятие "гражданин без определённого места жительства". Ведомствам поручено рассмотреть необходимость принятия дополнительных мер по профилактике бездомности. Об этом со ссылкой на протокол заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере сообщает РИА "Новости".

Как указано в документе, главы Минтруда и МВД Антон Котяков и Владимир Колокольцев должны изучить вопрос целесообразности разработки проекта комплекса дополнительных мер, которые помогли бы в развитии системы профилактики бездомности, доступной помощи лицам без определённого места жительства. В частности, должна быть проработана необходимость уточнения понятия "гражданин без определённого места жительства".

Двум ведомствам нужно разработать критерии, по которым россиян без определённого места жительства будут относить к соответствующей категории граждан, и порядок ведения реестра таких лиц.

Минстрой и Минфин по поручению Татьяны Голиковой проработают вопрос возможности ставить бездомных в очередь на социальный наём жилья. А Минздраву России поручено разработать методические рекомендации по обеспечению доступности медицинской помощи для лиц без определённого места жительства. В этот перечень входят и те, кто не получает социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания.

К тому же Минфину и МВД необходимо будет разобраться в вопросе об изменении размера или порядка уплаты госпошлины за выдачу паспортов бездомным, которые они потеряли или которые пришли в негодность.