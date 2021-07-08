Российский обладатель Кубка Стэнли попросил обменять его в другой клуб

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко попросил обменять его в другой клуб. Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, одной из причин подобного решения 29-летнего россиянина стали две неудачные операции на плече, которые ему сделали врачи американской команды в 2018 и 2019 годах.

В 2020-м ему пришлось в третий раз лечь под нож хирурга — на этот раз уже в клинике "Стедман" в Колорадо. В ходе обследований выяснилось, что две первые операции не исправили ситуацию с повреждёнными связками колена.

Также Тарасенко остался недоволен тем фактом, что перед прошлым сезоном капитаном команды был выбран канадский нападающий Райан О’Райлли.

Россиянин выступает за "Сент-Луис" с 2013 года. Ранее он играл в составе новосибирской "Сибири" и петербургского СКА.