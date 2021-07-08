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Российский обладатель Кубка Стэнли попросил обменять его в другой клуб

В минувшем регулярном чемпионате он принял участие лишь в 24 матчах, набрав 14 очков за результативность.

8 июля, 08:21
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/tara9191/status/1333932601183260675/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vladimir Tarasenko</a></p>

Фото © Twitter / Vladimir Tarasenko

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко попросил обменять его в другой клуб. Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, одной из причин подобного решения 29-летнего россиянина стали две неудачные операции на плече, которые ему сделали врачи американской команды в 2018 и 2019 годах.

В 2020-м ему пришлось в третий раз лечь под нож хирурга — на этот раз уже в клинике "Стедман" в Колорадо. В ходе обследований выяснилось, что две первые операции не исправили ситуацию с повреждёнными связками колена.

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Также Тарасенко остался недоволен тем фактом, что перед прошлым сезоном капитаном команды был выбран канадский нападающий Райан О’Райлли.

Россиянин выступает за "Сент-Луис" с 2013 года. Ранее он играл в составе новосибирской "Сибири" и петербургского СКА.

В 2019 году Тарасенко завоевал в составе "Сент-Луиса" Кубок Стэнли. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие лишь в 24 матчах, набрав 14 очков за результативность.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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