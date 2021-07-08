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"Стерлинг падал ещё до контакта": Слуцкий осудил назначение пенальти в матче Англия — Дания на Евро-2020

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу родоначальников футбола, которые в результате пробились в финал турнира.

8 июля, 08:29
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EURO2020/status/1412885154536869888/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA EURO 2020</a></p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий казанский "Рубин", осудил назначение пенальти в полуфинальном матче Евро-2020 между Англией и Данией. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

"Стерлинг падал до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, фолил ли ногой Меле. Было ли касание. Моё мнение — не было нарушения правил", отметил 50-летний специалист.

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Эпизод произошёл в концовке первого дополнительного тайма. Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель отразил удар Гарри Кейна с 11-метровой отметки, но сам капитан английской команды первым успел на добивание.

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Состоявшаяся на лондонском стадионе "Уэмбли" встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В финале родоначальники футбола 11 июля сыграют с Италией.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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