"Стерлинг падал ещё до контакта": Слуцкий осудил назначение пенальти в матче Англия — Дания на Евро-2020
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Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу родоначальников футбола, которые в результате пробились в финал турнира.
Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий казанский "Рубин", осудил назначение пенальти в полуфинальном матче Евро-2020 между Англией и Данией. Об этом он заявил в эфире Первого канала.
"Стерлинг падал до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, фолил ли ногой Меле. Было ли касание. Моё мнение — не было нарушения правил", — отметил 50-летний специалист.
Эпизод произошёл в концовке первого дополнительного тайма. Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель отразил удар Гарри Кейна с 11-метровой отметки, но сам капитан английской команды первым успел на добивание.
Состоявшаяся на лондонском стадионе "Уэмбли" встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. В финале родоначальники футбола 11 июля сыграют с Италией.