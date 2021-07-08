Авторы законопроекта о винах объяснили значение термина "российское шампанское"

Новые поправки к законопроекту о регулировании алкогольной продукции не должны мешать зарубежным компаниям поставлять свою продукцию на территорию РФ и не могут отменить название "шампанское". Как заявили авторы документа, термин "российское шампанское" вовсе не претендует на замену обычного "шампанского".

"Термин "российское шампанское" можно использовать только на территории нашей страны. Данный закон будет способствовать условиям дальнейшего развития отечественных винодельческих отраслей, а особенно малых форм хозяйствования", — объяснил в интервью РБК один из авторов законопроекта, депутат Михаил Шеремет.

С коллегой согласна и парламентарий Наталья Боева. Она отметила, что напиток может называться "российским шампанским", если игристое вино создано соответствующим требованиям путём. При этом, по её словам, сведения на бутылке должны позволять отследить этот путь "от лозы до бокала".