На бывшего замдиректора ФСИН Максименко завели уголовное дело о взятке
В ноябре 2020 года экс-главный строитель ФСИН был арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Обвинения по этим делам Максименко отвергает.
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На бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко заведено второе уголовное дело. Как сообщила адвокат Кадрия Хамзина, её клиенту вменяют получение взятки в особо крупном размере.
"В отношении Максименко возбуждено второе уголовное дело — по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Как и по первому обвинению, по второму делу он вину не признаёт", — цитирует ТАСС слова защитницы.
Как сообщалось, Максименко был задержан в ноябре 2020 года. По версии следствия, в 2018 году, будучи замглавы ФСИН, он незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов службы по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 гг.)". Ущерб от его действий оценивается следствием в 189 миллионов рублей. По этому делу арестованному грозит до 10 лет лишения свободы.
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