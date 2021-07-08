На бывшего замдиректора ФСИН Максименко завели уголовное дело о взятке

"В отношении Максименко возбуждено второе уголовное дело — по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Как и по первому обвинению, по второму делу он вину не признаёт", — цитирует ТАСС слова защитницы.

Как сообщалось, Максименко был задержан в ноябре 2020 года. По версии следствия, в 2018 году, будучи замглавы ФСИН, он незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов службы по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 гг.)". Ущерб от его действий оценивается следствием в 189 миллионов рублей. По этому делу арестованному грозит до 10 лет лишения свободы.