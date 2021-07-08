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На бывшего замдиректора ФСИН Максименко завели уголовное дело о взятке

В ноябре 2020 года экс-главный строитель ФСИН был арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Обвинения по этим делам Максименко отвергает.

8 июля, 09:34
<p>Фото © Снимок с видео</p>

Фото © Снимок с видео

На бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко заведено второе уголовное дело. Как сообщила адвокат Кадрия Хамзина, её клиенту вменяют получение взятки в особо крупном размере.

"В отношении Максименко возбуждено второе уголовное дело — по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Как и по первому обвинению, по второму делу он вину не признаёт", — цитирует ТАСС слова защитницы.

Бывший замдиректора ФСИН Максименко арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывший замдиректора ФСИН Максименко арестован по делу о злоупотреблении полномочиями

Как сообщалось, Максименко был задержан в ноябре 2020 года. По версии следствия, в 2018 году, будучи замглавы ФСИН, он незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов службы по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 гг.)". Ущерб от его действий оценивается следствием в 189 миллионов рублей. По этому делу арестованному грозит до 10 лет лишения свободы.

За что бывший главный строитель ФСИН может получить 10 лет колонии

За что бывший главный строитель ФСИН может получить 10 лет колонии

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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