НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Легенда "Реала" Серхио Рамос стал игроком ПСЖ

Сам он заявил, что горд стать частью большой команды, которая успела зарекомендовать себя на самом высоком уровне.

8 июля, 09:24
<p>Фото © PSG.fr</p>

Фото © PSG.fr

Легендарный защитник сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамос стал игроком французского ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

Согласно опубликованной информации, Рамос подписал контракт с клубом на два года — до лета 2023 года.

"Я горжусь тем, что являюсь частью этого очень амбициозного проекта, присоединяюсь к команде с отличными игроками. Это клуб, который уже зарекомендовал себя на высоком уровне и имеет прочную основу", заявил Рамос.

"Я ещё вернусь в "Реал": Серхио Рамос расплакался на прощальной пресс-конференции

"Я ещё вернусь в "Реал": Серхио Рамос расплакался на прощальной пресс-конференции

Напомним, Рамос выступал за "Реал" с 2005 года, провёл 671 матч, забил 101 гол и сделал 39 голевых передач. Кроме того, за 16 лет в клубе он пять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды брал Суперкубок страны и ряд других наград.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Русские хоккеисты уделывают Америку: Кучеров, Василевский и Сергачев выиграли Кубок Стэнли

сегодня в 10:52

УЕФА начнёт дисциплинарное расследование после матча Англия — Дания

сегодня в 10:38

Судьи "затащили" в финал: Весь мир бомбит из-за спорного пенальти в матче Англия – Дания на Евро-2020

сегодня в 10:30

Песков: Нашу вакцину признают в ЕС, если не будет искусственных препятствий

сегодня в 10:47

"Сашка, снимать кино надо о любви": Панкратов-Чёрный произнёс трогательную речь на прощании с Меньшовым

сегодня в 10:46

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1