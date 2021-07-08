Легенда "Реала" Серхио Рамос стал игроком ПСЖ
Фото © PSG.fr
Сам он заявил, что горд стать частью большой команды, которая успела зарекомендовать себя на самом высоком уровне.
Легендарный защитник сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамос стал игроком французского ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба парижан.
𝐒𝐢 𝐒𝐞𝐧̃𝐨𝐫! ✍️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2021
🔴🔵 #WelcomeSergio pic.twitter.com/I26WKleStg
Согласно опубликованной информации, Рамос подписал контракт с клубом на два года — до лета 2023 года.
"Я горжусь тем, что являюсь частью этого очень амбициозного проекта, присоединяюсь к команде с отличными игроками. Это клуб, который уже зарекомендовал себя на высоком уровне и имеет прочную основу", — заявил Рамос.
Напомним, Рамос выступал за "Реал" с 2005 года, провёл 671 матч, забил 101 гол и сделал 39 голевых передач. Кроме того, за 16 лет в клубе он пять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды брал Суперкубок страны и ряд других наград.