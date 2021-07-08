ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 июля 2021, 09:24

Легенда "Реала" Серхио Рамос стал игроком ПСЖ

Фото © PSG.fr

Фото © PSG.fr

Сам он заявил, что горд стать частью большой команды, которая успела зарекомендовать себя на самом высоком уровне.

Легендарный защитник сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамос стал игроком французского ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

Согласно опубликованной информации, Рамос подписал контракт с клубом на два года — до лета 2023 года.

"Я горжусь тем, что являюсь частью этого очень амбициозного проекта, присоединяюсь к команде с отличными игроками. Это клуб, который уже зарекомендовал себя на высоком уровне и имеет прочную основу", заявил Рамос.

"Я ещё вернусь в "Реал": Серхио Рамос расплакался на прощальной пресс-конференции
"Я ещё вернусь в "Реал": Серхио Рамос расплакался на прощальной пресс-конференции

Напомним, Рамос выступал за "Реал" с 2005 года, провёл 671 матч, забил 101 гол и сделал 39 голевых передач. Кроме того, за 16 лет в клубе он пять раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, трижды брал Суперкубок страны и ряд других наград.

BannerImage
Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • Серхио Рамос
  • ФК ПСЖ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar