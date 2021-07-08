Легенда "Реала" Серхио Рамос стал игроком ПСЖ

Сам он заявил, что горд стать частью большой команды, которая успела зарекомендовать себя на самом высоком уровне.

Легендарный защитник сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамос стал игроком французского ПСЖ. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

Согласно опубликованной информации, Рамос подписал контракт с клубом на два года — до лета 2023 года.

"Я горжусь тем, что являюсь частью этого очень амбициозного проекта, присоединяюсь к команде с отличными игроками. Это клуб, который уже зарекомендовал себя на высоком уровне и имеет прочную основу", — заявил Рамос.