НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лавров назвал честью попадание в общефедеральную пятёрку лидеров ЕР на думские выборы

Партия играет решающую роль при принятии важных для внешней политики нашей страны законодательных документов, подчеркнул глава МИД РФ.

8 июля, 09:23

Сергей Лавров назвал честью попадание в общефедеральную пятёрку "Единой России" на думские выборы. Видео предоставлено Лайфу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для него стало честью попадание в общефедеральный список "Единой России" на думские выборы.

"Я получил предложение вместе с другими членами пятёрки, оно было сделано президентом Владимиром Путиным. Это честь для меня. Тем более мы тесно сотрудничаем с "Единой Россией", — заявил министр, выступая в Дальневосточном федеральном университете.

Шойгу прокомментировал попадание в общефедеральный список "Единой России" на думские выборы

Шойгу прокомментировал попадание в общефедеральный список "Единой России" на думские выборы

Лавров также отметил, что уже давно сотрудничает с "Единой Россией" в своей работе, поскольку ведущая партия страны играет рещающую роль в ратификации международных договоров, которые глава государства и министры подписывают с иностранными партнёрами.

Ранее Владимир Путин посчитал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова обязательно должны войти в пятёрку лидеров списка. Глава государства подчеркнул, что подробно обсуждал с Дмитрием Медведевым и другими руководителями партии кандидатов на думские выборы. Позже секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов.

"Профессионализм и умение решать вопросы": Володин оценил федеральную пятёрку лидеров "Единой России"

"Профессионализм и умение решать вопросы": Володин оценил федеральную пятёрку лидеров "Единой России"

Напомним, голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. При этом на придомовых территориях организовывать голосование не собираются.

Великолепная пятёрка: Владимир Путин пожелал "Единой России" победы на выборах, но напомнил, что с неё особый спрос

Великолепная пятёрка: Владимир Путин пожелал "Единой России" победы на выборах, но напомнил, что с неё особый спрос

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лавров назвал причины вывода американских войск из Афганистана

сегодня в 03:47

Лавров заявил о возможных провокациях Запада накануне выборов в Госдуму

сегодня в 01:43

В Кремле заявили об отсутствии "розовых очков" в отношении Запада

сегодня в 10:46

Песков: Нашу вакцину признают в ЕС, если не будет искусственных препятствий

сегодня в 10:47

Русские хоккеисты уделывают Америку: Кучеров, Василевский и Сергачев выиграли Кубок Стэнли

сегодня в 10:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1