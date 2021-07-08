Лавров назвал честью попадание в общефедеральную пятёрку лидеров ЕР на думские выборы

Партия играет решающую роль при принятии важных для внешней политики нашей страны законодательных документов, подчеркнул глава МИД РФ.

Сергей Лавров назвал честью попадание в общефедеральную пятёрку "Единой России" на думские выборы. Видео предоставлено Лайфу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для него стало честью попадание в общефедеральный список "Единой России" на думские выборы.

"Я получил предложение вместе с другими членами пятёрки, оно было сделано президентом Владимиром Путиным. Это честь для меня. Тем более мы тесно сотрудничаем с "Единой Россией", — заявил министр, выступая в Дальневосточном федеральном университете.

Лавров также отметил, что уже давно сотрудничает с "Единой Россией" в своей работе, поскольку ведущая партия страны играет рещающую роль в ратификации международных договоров, которые глава государства и министры подписывают с иностранными партнёрами.

Ранее Владимир Путин посчитал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова обязательно должны войти в пятёрку лидеров списка. Глава государства подчеркнул, что подробно обсуждал с Дмитрием Медведевым и другими руководителями партии кандидатов на думские выборы. Позже секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов.