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В Москве прощаются с режиссёром Владимиром Меньшовым

На церемонии присутствуют дочь режиссёра Юлия и его вдова Вера Алентова.

8 июля, 09:02

В Москве прощаются с режиссёром Владимиром Меньшовым. Видео © LIFE

В Москве в Большом зале Центрального дома кинематографистов проходит прощание с выдающимся советским и российским режиссёром, актёром, сценаристом Владимиром Меньшовым. На церемонии присутствуют дочь Меньшова Юлия и вдова режиссёра Вера Алентова, которую на днях выписали из больницы.

Напомним, Владимир Меньшов умер утром 5 июля. 81-летний режиссёр скончался от последствий коронавирусной инфекции. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил президент РФ Владимир Путин.

10 неповторимых ролей Владимира Меньшова, благодаря которым он всегда будет жить в наших сердцах

10 неповторимых ролей Владимира Меньшова, благодаря которым он всегда будет жить в наших сердцах

Владимир Меньшов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской и премии Американской киноакадемии "Оскар". Среди самых известных его режиссёрских работ — "Москва слезам не верит" (за которую Меньшов и получил "Оскар"), "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Китайский сервиз".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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