В Москве прощаются с режиссёром Владимиром Меньшовым
На церемонии присутствуют дочь режиссёра Юлия и его вдова Вера Алентова.
В Москве прощаются с режиссёром Владимиром Меньшовым. Видео © LIFE
В Москве в Большом зале Центрального дома кинематографистов проходит прощание с выдающимся советским и российским режиссёром, актёром, сценаристом Владимиром Меньшовым. На церемонии присутствуют дочь Меньшова Юлия и вдова режиссёра Вера Алентова, которую на днях выписали из больницы.
Напомним, Владимир Меньшов умер утром 5 июля. 81-летний режиссёр скончался от последствий коронавирусной инфекции. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил президент РФ Владимир Путин.
Владимир Меньшов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской и премии Американской киноакадемии "Оскар". Среди самых известных его режиссёрских работ — "Москва слезам не верит" (за которую Меньшов и получил "Оскар"), "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Китайский сервиз".
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