В Москве прощаются с режиссёром Владимиром Меньшовым

В Москве в Большом зале Центрального дома кинематографистов проходит прощание с выдающимся советским и российским режиссёром, актёром, сценаристом Владимиром Меньшовым. На церемонии присутствуют дочь Меньшова Юлия и вдова режиссёра Вера Алентова, которую на днях выписали из больницы.