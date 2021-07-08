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Экс-полузащитник сборной России Глушаков продлил контракт с "Химками"

По словам игрока, переподписание соглашения было проведено в "рабочем режиме", без каких-либо споров и разногласий.

8 июля, 09:45
<p>Фото © ФК "Химки"</p>

Фото © ФК "Химки"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков продлил контракт с подмосковными "Химками", сообщает пресс-служба красно-чёрных.

"Я уже отыграл в "Химках" один сезон, и нам не составило никакого труда договориться. Не было никаких разногласий с руководством клуба, министром спорта. Всё было в рабочем режиме", отметил сам футболист.

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Он также подчеркнул, что в новом сезоне перед командой будут ставиться новые цели и задачи, которые необходимо выполнять. Добавим, что соглашение с Глушаковым подписано до конца сезона 2023/2024.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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