Экс-полузащитник сборной России Глушаков продлил контракт с "Химками"
По словам игрока, переподписание соглашения было проведено в "рабочем режиме", без каких-либо споров и разногласий.
Фото © ФК "Химки"
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков продлил контракт с подмосковными "Химками", сообщает пресс-служба красно-чёрных.
"Я уже отыграл в "Химках" один сезон, и нам не составило никакого труда договориться. Не было никаких разногласий с руководством клуба, министром спорта. Всё было в рабочем режиме", — отметил сам футболист.
Он также подчеркнул, что в новом сезоне перед командой будут ставиться новые цели и задачи, которые необходимо выполнять. Добавим, что соглашение с Глушаковым подписано до конца сезона 2023/2024.
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