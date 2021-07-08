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Ветеранам труда из Омска вернули выплаты после жалобы Путину

С 2022 года доплату в 550 рублей ежемесячно будут начислять всем гражданам, имеющим звание "Ветеран Омской области".

8 июля, 09:50
<p>Фото © ТАСС / Мария Дмитриенко</p>

Фото © ТАСС / Мария Дмитриенко

Заксобрание Омской области приняло 8 июля закон об отмене ограничения по размеру дохода для получения ветеранами труда пособия в размере 550 рублей. Принятию законопроекта сразу в трёх чтениях способствовала жалоба на лишение этой меры поддержки жителя Омска Владимира Василькова, которую мужчина озвучил в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина, сообщается на портале правительства региона.

Омич в ходе прямой линии рассказал российскому лидеру о лишении ветеранского звания и пособия в 550 рублей после индексации пенсионной выплаты. Местные власти в свою очередь заявили, что доплаты получают граждане с пенсией не более 15 тысяч 631 рубля, а пенсия ветерана после произведённой индексации оказалась выше. Президент поручил правительству региона принять меры по недопущению снижения уровня социальной поддержки этой категории граждан.

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"Депутаты областного парламента приняли законопроект "Единой России" о возврате выплат ветеранам Омской области. Ежемесячную доплату в 550 рублей с 2022 года будут получать все обладатели звания "Ветеран Омской области", — говорится в сообщении.

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Принятием закона из 31-й статьи Кодекса Омской области "О социальной защите отдельных категорий граждан" исключается условие, по которому право на ежемесячную выплату имеют обладатели звания "Ветеран Омской области" с доходом не более 175% величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, то есть 15 631 рубля. Благодаря этому выплаты смогут получать все обладатели почётного звания. Денежные выплаты с 2022 года будет получать порядка 98 тысяч граждан.

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Напомним, в рамках ежегодной прямой линии к президенту обратился житель Омска Владимир Васильков. Мужчина рассказал, что был лишён звания ветерана труда Омской области после увеличения пенсии. Васильков пожаловался, что ему "в душу наплевали". Путин назвал решение о лишении звания абсолютно необоснованным. Глава государства напомнил, что в стране есть правило, закреплённое в Конституции РФ, согласно которому нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют. После обращения омича к главе государства СК начал доследственную проверку.

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Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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