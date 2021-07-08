Ветеранам труда из Омска вернули выплаты после жалобы Путину

Заксобрание Омской области приняло 8 июля закон об отмене ограничения по размеру дохода для получения ветеранами труда пособия в размере 550 рублей. Принятию законопроекта сразу в трёх чтениях способствовала жалоба на лишение этой меры поддержки жителя Омска Владимира Василькова, которую мужчина озвучил в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина, сообщается на портале правительства региона.

Омич в ходе прямой линии рассказал российскому лидеру о лишении ветеранского звания и пособия в 550 рублей после индексации пенсионной выплаты. Местные власти в свою очередь заявили, что доплаты получают граждане с пенсией не более 15 тысяч 631 рубля, а пенсия ветерана после произведённой индексации оказалась выше. Президент поручил правительству региона принять меры по недопущению снижения уровня социальной поддержки этой категории граждан.

"Депутаты областного парламента приняли законопроект "Единой России" о возврате выплат ветеранам Омской области. Ежемесячную доплату в 550 рублей с 2022 года будут получать все обладатели звания "Ветеран Омской области", — говорится в сообщении.

Принятием закона из 31-й статьи Кодекса Омской области "О социальной защите отдельных категорий граждан" исключается условие, по которому право на ежемесячную выплату имеют обладатели звания "Ветеран Омской области" с доходом не более 175% величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, то есть 15 631 рубля. Благодаря этому выплаты смогут получать все обладатели почётного звания. Денежные выплаты с 2022 года будет получать порядка 98 тысяч граждан.