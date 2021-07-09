Российский Су-27 сопроводил над Балтикой самолёт-разведчик Франции

Российский истребитель Су-27 подняли в небо для сопровождения самолёта-разведчика Atlantique 2 ВВС Франции над Балтикой, сообщили в Минобороны РФ. Такое решение было принято в связи с тем, что средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель, которая приближалась к госгранице РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота", — сказали в военном ведомстве.

Экипаж российского истребителя выполнял полёт в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской госграницы допущено не было.