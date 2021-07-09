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Российский Су-27 сопроводил над Балтикой самолёт-разведчик Франции

Как отметили в Министерстве обороны РФ, воздушное средство направлялось к границе России, её нарушения не было допущено.

8 июля, 21:16
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/adriensifre/9113592389/in/photolist-eTkxvg-eSN6eN-arvWqh-bGDqGZ-26MeQLt-228cVWr-Pgp8RV-DQJgAt-228cVJT-2bskT7c-23rSe5j-5bgLjz-kht4F8-WG5cL6-84Q9Br-fH8rQF-dkMQm-837J8y-fq1SAW-pm2wEd-26HrJk3-26MeQGR-27fjMpM-834zHT-fpLBBc-25SKBEv-Pdepgb-8pPY9C-Zvn4b3-CtwHoE-H8syrZ-23YwcHe-CtwHtu-Pgp9Q8-2bskS38-228cW2g-MGq3Aa-228cVUx-26MeQJK-25pPCge-228cVZx-228cW9v-228cW52-837JdW-J5Xich-HPgwQN-J8ga9p-834zLe-yeyzym-MAsdxL" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Adrien Sifre</a></p>

Фото © flickr / Adrien Sifre

Российский истребитель Су-27 подняли в небо для сопровождения самолёта-разведчика Atlantique 2 ВВС Франции над Балтикой, сообщили в Минобороны РФ. Такое решение было принято в связи с тем, что средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель, которая приближалась к госгранице РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота", — сказали в военном ведомстве.

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Экипаж российского истребителя выполнял полёт в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения российской госграницы допущено не было.

Ранее Лайф писал, что российский Су-27 перехватил три самолёта ВВС Франции над Чёрным морем в мае. Тогда истребитель развернул два борта "Мираж-2000" и одного заправщика С-135, после чего вернулся на аэродром базирования.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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