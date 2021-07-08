Захарова оценила заявления Белого дома о выводе войск США из Афганистана
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что для правильных мыслей Америке понадобилось "каких-то" двадцать лет и "неисчислимое количество человеческих жизней".
Мария Захарова. Фото © МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что решение о выводе американских войск из Афганистана принято в связи с тем, что проблемы республики не решить военным путём.
"И ведь всего каких-то 20 лет и неисчислимое количество (потому что по традиции они не считают) человеческих жизней понадобились США, чтобы прийти к этой глубокой мысли", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Она напомнила, что в Афганистан США вошли по мандату Совета Безопасности ООН, но так ни разу и не отчитались об итогах своей деятельности.
"Результат, как говорится, налицо", — заключила Захарова.
Напомним, президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. Позже аналогичное решение приняло НАТО. Также стало известно, что Штаты перебросили в Афганистан бомбардировщики для защиты войск перед их выводом. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал быть готовыми к любому сценарию. Он добавил, что американцы в Афганистане уже 20 лет и иногда забывают, зачем туда отправились. По мнению Блинкена, главная цель была достигнута: "принять меры против тех", кто напал на Штаты 11 сентября 2001 года.
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