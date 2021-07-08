Захарова оценила заявления Белого дома о выводе войск США из Афганистана

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что решение о выводе американских войск из Афганистана принято в связи с тем, что проблемы республики не решить военным путём.

"И ведь всего каких-то 20 лет и неисчислимое количество (потому что по традиции они не считают) человеческих жизней понадобились США, чтобы прийти к этой глубокой мысли", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Она напомнила, что в Афганистан США вошли по мандату Совета Безопасности ООН, но так ни разу и не отчитались об итогах своей деятельности.