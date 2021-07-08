Талибы заверили, что не нарушат границ Центральной Азии

Представители офиса движения "Талибан"* на консультациях в Москве заверили спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова в ненарушении границ государств Центральной Азии. Также были получены гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Отдельно была подчёркнута твёрдая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ* (прежнее название запрещённой в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ*. — Прим. Лайфа) в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны", — говорится в сообщении.

Кроме того, Кабулов указал на озабоченность российской стороны эскалацией напряжённости в северных районах Афганистана и призвал не допустить её распространения за пределы республики. На встрече также были обсуждены ситуация в стране и перспективы запуска межафганских переговоров.

Ранее Лайф писал, что талибы разместили свой флаг на границе с Таджикистаном. Боевики подняли его на мосту возле пограничного поста правительственных войск Афганистана. Он был захвачен радикалами ещё 5 июля. Известно, что на территорию Таджикистана в начале месяца успели перебраться 312 военных из Афганистана.