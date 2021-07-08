Талибы разместили свой флаг на границе с Таджикистаном

Боевики радикального движения "Талибан"* вывесили свой флаг на афганско-таджикской границе. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в администрации Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

"Талибы, захватившие пограничный пост правительственных войск Афганистана 5 июля, сегодня установили флаг на опоре своей стороны моста через реку Пяндж, соединяющего две страны, напротив таджикского КПП Тем, — уточнил собеседник агентства.

ТАСС при этом отмечает, что нападать на афганско-таджикскую границу талибы не планируют. Приехавшая в Москву делегация "Талибана" подтвердила, что не стремится к захвату Афганистана военным путём.

"Наша позиция заключается в поиске политического решения афганских вопросов, которые обсуждаются в Дохе", — указал представитель политофиса Мохаммад Сохаил Шахин.

5 июля афганские пограничники отдали наступающим талибам свой КПП без боя. Известно, что на территорию Таджикистана в начале месяца успели перебраться 312 военных из Афганистана.

Ранее представитель Таджикистана при Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Хасан Султонов призвал союзников помочь республике справиться с вызовами, исходящими со стороны Афганистана. Он напомнил, что Таджикистан имеет самую протяжённую границу с Афганистаном. По его словам, сейчас власти принимают все необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из соседней страны. Напомним, что обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.