Минфин опроверг данные о повышении страховых взносов на высокие зарплаты

Министерство финансов России не обсуждает внесение изменений в систему начисления страховых взносов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее СМИ писали, что в России могут повысить страховые взносы на высокие зарплаты. Отмечалось, что решение станет частью донастройки системы налогообложения состоятельных россиян и реализует запрос на социальную справедливость.

"На данный момент изменения в системе начисления страховых взносов не рассматриваются", — указали в Минфине.