Минфин опроверг данные о повышении страховых взносов на высокие зарплаты
Ранее в прессе появилась информация, что в рамках донастройки системы налогообложения повышенные взносы будут взиматься с зарплат свыше 122 тысяч рублей.
Фото © ТАСС / Семён Лиходеев
Министерство финансов России не обсуждает внесение изменений в систему начисления страховых взносов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее СМИ писали, что в России могут повысить страховые взносы на высокие зарплаты. Отмечалось, что решение станет частью донастройки системы налогообложения состоятельных россиян и реализует запрос на социальную справедливость.
"На данный момент изменения в системе начисления страховых взносов не рассматриваются", — указали в Минфине.
Ранее Лайф рассказывал, в каких случаях даже при официальной работе трудовой пенсии не будет. Всё чаще, достигнув пенсионного возраста, россияне получают отказ в назначении пенсии — не хватает баллов. Такое возможно, даже если гражданин официально трудоустроен и платит налоги.
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