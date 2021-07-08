Не оценивать, а ценить: Путин по-отечески пообщался со школьниками
Президент вышел на связь с финалистами конкурса "Большая перемена", собравшимися в Артеке, а в конце поделился радостью, что у нас растёт такое талантливое, яркое, неравнодушное поколение.
Фото © Kremlin.ru
В этом году в проекте "Большая перемена", который позволяет выявлять таланты у молодого поколения, впервые приняли участие ученики 5–7 классов — более двух с половиной миллионов ребят со всей страны. А 600 финалистов собрались в Артеке, чтобы защитить свои проекты, и первый экзамен у них принял Владимир Путин.
В течение 50 минут школьники рассказывали главе государства о своих идеях, а он давал им свои советы — получился такой открытый классный час.
К слову, многие школьники оказались авторами совсем недетских проектов. К примеру, Александр из Краснодарского края признался президенту, что, когда в соцсетях пишут, что Советский Союз не выиграл войну, а был агрессором, ему хочется плакать. И поделился своей идеей о системе борьбы с подобными фейками о войне.
"Большая перемена" помогает вам проявить себя, свои способности и таланты, которые, уверен, есть у каждого ребёнка, у каждого подростка. И девиз конкурса очень точно передаёт его уникальность, особое отношение к детям: здесь не оценивают, а именно ценят ваши необычные и даже абсолютно неожиданные идеи", — приветствовал ребят Владимир Путин.
В рамках "Большой перемены" дети также смогли поделиться мнениями о том, как должны измениться российские школы в ближайшие десятилетия. К примеру, один из участников конкурса озвучил идею раздельного обучения мальчиков и девочек. По мнению Путина, это заслуживает внимания, поскольку такой опыт уже был в России, но специалисты предполагают, что всё же в большинстве случаев школьникам разных полов лучше учиться вместе — это положительно сказывается на развитии характера.
Кстати, для многих ребят общение на камеры с президентом было первым масштабным публичным выступлением, они порой стеснялись, на глазах выступали слезы. И Путин в этот момент терпеливо, по-отечески их успокаивал.
"Искренне рад, что у нас растёт такое талантливое, яркое, неравнодушное поколение", — поделился впечатлениями президент.
Он привёл в пример рассказ девочки, которая первые заработанные деньги потратила не на мороженое и подростковые украшения, а отдала на нужды школы.
"Ваша ответственность, добрые дела и поступки укрепляют благополучие нашей с вами страны. Кто, если не вы... уже в школе будете созидать, обустраивать Россию, в которой мечтаете жить, работать, учиться", — обратился Путин к подросткам.
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