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Путин ответил на предложение школьника ввести раздельное обучение мальчиков и девочек

По мнению президента, при совместном обучении подростки начинают с большим уважением относиться друг к другу.

8 июля, 11:05

Путин ответил на предложение школьника ввести раздельное обучение мальчиков и девочек. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин во время общения с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена" ответил на предложение одного из учеников ввести в школах раздельное обучение мальчиков и девочек. Глава государства вспомнил, что в истории страны были примеры такого обучения, но сейчас эксперты считают его менее эффективным.

"Специалисты считают, что лучше, если мальчики и девочки вместе учатся, потому что они с большим уважением начинают относиться друг к другу, помогать друг другу, мальчики поддерживают девчонок, девочки проявляют лучшие качества и влияют соответствующим образом на характеры мальчишек", — отметил Путин.

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А ранее на прямую линию с президентом дозвонился ученик третьего класса московской школы. Мальчик спросил о начале нового учебного года: встретят его школьники за партой или дома. Владимир Путин не дал однозначного ответа, так как формат обучения зависит от ситуации с коронавирусом.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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