Путин ответил на предложение школьника ввести раздельное обучение мальчиков и девочек. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин во время общения с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена" ответил на предложение одного из учеников ввести в школах раздельное обучение мальчиков и девочек. Глава государства вспомнил, что в истории страны были примеры такого обучения, но сейчас эксперты считают его менее эффективным.

"Специалисты считают, что лучше, если мальчики и девочки вместе учатся, потому что они с большим уважением начинают относиться друг к другу, помогать друг другу, мальчики поддерживают девчонок, девочки проявляют лучшие качества и влияют соответствующим образом на характеры мальчишек", — отметил Путин.