В Кремле не комментируют идею переноса единого дня голосования на период школьных каникул

Председатель ЦИК Элла Памфилова считает это целесообразным, поскольку половина избирательных участков по стране расположена в зданиях учебных учреждений.

В Кремле пока не сформулировали позицию по вопросу переноса единого дня голосования на время школьных каникул. Об этом заявил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас никакой позиции на этот счёт не сформулировано", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (ещё в трёх регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.