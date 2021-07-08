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Регион
Опубликовано 8 июля 2021, 14:02

В Кремле не комментируют идею переноса единого дня голосования на период школьных каникул

Председатель ЦИК Элла Памфилова считает это целесообразным, поскольку половина избирательных участков по стране расположена в зданиях учебных учреждений.

В Кремле пока не сформулировали позицию по вопросу переноса единого дня голосования на время школьных каникул. Об этом заявил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас никакой позиции на этот счёт не сформулировано", сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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Напомним, что голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (ещё в трёх регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

6 июля председатель ЦИК Элла Памфилова предложила перенести единый день голосования на школьные каникулы, так как половина избирательных участков по стране расположена в зданиях учебных учреждений. При этом на придомовых территориях организовывать голосование не собираются.

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Фото © Агентство "Москва"

Марина Калегина
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