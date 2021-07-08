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Песков: Нашу вакцину признают в ЕС, если не будет искусственных препятствий

Несмотря на позицию Европейского агентства лекарственных средств (EMA), российские власти уверены в успехе "Спутника V".

8 июля, 10:47

Фото © Sputnikvaccine.com

В Кремле уверен, что российская вакцина от коронавируса будет признана в Евросоюзе, если на этом пути не будет искусственных препятствий силами политиков и лоббистов. Об этом в беседе с журналистами в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ОАЭ оценили эффективность российской вакцины "Спутник V" в 97,8%

В ОАЭ оценили эффективность российской вакцины "Спутник V" в 97,8%

Он отметил, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пока "не признало наш "Спутник", но кропотливая и сложная работа в этом направлении продолжается.

"Мы убеждены, что если отмести какие-либо предубеждения — будь то политического характера, искусственного характера, лоббистского характера, — то так или иначе эта наша кропотливая работа завершится успехом и российская вакцина будет признана", — добавил Песков.

Журнал Nature заявил об эффективности и безопасности "Спутника V"

Журнал Nature заявил об эффективности и безопасности "Спутника V"

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Ранее авторитетный журнал Nature заявил об эффективности и безопасности "Спутника V". Ни одно из 67 государств, где применяется российский препарат, не сообщало о побочных эффектах, отметила автор статьи, в то время как медики неоднократно фиксировали случаи тромбоза после применения вакцин компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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