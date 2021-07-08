Песков: Нашу вакцину признают в ЕС, если не будет искусственных препятствий

В Кремле уверен, что российская вакцина от коронавируса будет признана в Евросоюзе, если на этом пути не будет искусственных препятствий силами политиков и лоббистов. Об этом в беседе с журналистами в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пока "не признало наш "Спутник", но кропотливая и сложная работа в этом направлении продолжается.

"Мы убеждены, что если отмести какие-либо предубеждения — будь то политического характера, искусственного характера, лоббистского характера, — то так или иначе эта наша кропотливая работа завершится успехом и российская вакцина будет признана", — добавил Песков.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.