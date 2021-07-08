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УЕФА начнёт дисциплинарное расследование после матча Англия — Дания

Напомним, по итогам яркого матча в решающую встречу чемпионата Европы вышли львы.

8 июля, 10:38
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EURO2020/status/1412894150886891522/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA EURO 2020</a></p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

УЕФА открыл дисциплинарное производство по итогам матча Англия — Дания. Поводом для этого стало поведение британских болельщиков во время игры.

В частности, Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА обратит внимание на три эпизода. Первый: свист английских болельщиков во время звучания гимна Дании. Второй: использование пиротехники на игре. Третий: попытка ослепить вратаря датчан Каспера Шмейхеля при исполнении пенальти нападающим англичан Гарри Кейном.

"Раздражает, когда такое происходит": Пенальти в матче Англия — Дания буквально "разбомбили" критикой и непониманием

"Раздражает, когда такое происходит": Пенальти в матче Англия — Дания буквально "разбомбили" критикой и непониманием

Напомним, сборная Англии вышла в финал Евро-2020, обыграв Данию со счётом 2:1. Ключевым стал эпизод в первом экстра-тайме с назначением в ворота скандинавов пенальти после падения Рахима Стерлинга.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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