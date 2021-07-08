УЕФА начнёт дисциплинарное расследование после матча Англия — Дания
Напомним, по итогам яркого матча в решающую встречу чемпионата Европы вышли львы.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
УЕФА открыл дисциплинарное производство по итогам матча Англия — Дания. Поводом для этого стало поведение британских болельщиков во время игры.
В частности, Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА обратит внимание на три эпизода. Первый: свист английских болельщиков во время звучания гимна Дании. Второй: использование пиротехники на игре. Третий: попытка ослепить вратаря датчан Каспера Шмейхеля при исполнении пенальти нападающим англичан Гарри Кейном.
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Напомним, сборная Англии вышла в финал Евро-2020, обыграв Данию со счётом 2:1. Ключевым стал эпизод в первом экстра-тайме с назначением в ворота скандинавов пенальти после падения Рахима Стерлинга.
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