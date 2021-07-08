УЕФА начнёт дисциплинарное расследование после матча Англия — Дания

УЕФА открыл дисциплинарное производство по итогам матча Англия — Дания. Поводом для этого стало поведение британских болельщиков во время игры.

В частности, Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА обратит внимание на три эпизода. Первый: свист английских болельщиков во время звучания гимна Дании. Второй: использование пиротехники на игре. Третий: попытка ослепить вратаря датчан Каспера Шмейхеля при исполнении пенальти нападающим англичан Гарри Кейном.