Судьи "затащили" в финал: Весь мир бомбит из-за спорного пенальти в матче Англия – Дания на Евро-2020 Очень симпатичная и яркая скандинавская команда, возможно, и не наиграла на решающий матч, но и такого вылета точно не заслужила. 8 июля, 10:30 Фото © Laurence Griffiths / Getty Images

Полуфинальный матч Евро-2020 Англия – Дания точно войдёт в историю. Причём не только как подаривший "львам" первый в истории финал континентального первенства, но и как игра с самым неоднозначным пенальти за весь турнир. Мир после игры разделился на два лагеря: одни настаивают на правильности решения и радуются за Англию, вторые яро негодуют и сожалеют из-за вылета датчан.

Эпизод случился в первом экстра-тайме, за две минуты до его окончания. Рахим Стерлинг влетел в штрафную соперника, а дальше его сбивает, по крайней мере, по версии судей, Йоаким Меле. Долгие обсуждения, вмешательство VAR и пенальти. Удар Кейна с точки Шмейхель взял, а вот с добиванием уже был бессилен. В итоге Англия едет в финал.

"Я вошёл в штрафную, он резко выставил ногу. Поскольку мяч оказался в сетке, это всё, что имеет значение", — заявил после матча Рахим Стерлинг.

Буквально сразу же после игры Сеть переполнили мемы и различные фотожабы со Стерлингом, который, по мнению многих, нырнул в штрафной. На этом и была основана большая часть забавных картинок.

Стерлинг нырнул в финал Евро 🤿 pic.twitter.com/4s58IpIfd8 — Матч ТВ (@MatchTV) July 7, 2021

Того же Стерлинга понять, наверное, можно. Конец матча, силы на исходе, а тут соперник ставит ногу — отчего бы не упасть и не потребовать пенальти? Однако ряд экспертов утверждает, что Рахим Стерлинг начал заваливаться ещё до контакта с соперником.

"Стерлинг падал до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, фолил ли ногой Меле. Было ли касание. Моё мнение — не было нарушения правил", — заявил Леонид Слуцкий.

"Это точно не пенальти. Победила лучшая команда, англичане заслужили победу, играли фантастически, но, на мой взгляд, решение о назначении пенальти ошибочно. На таком уровне, в полуфинале Евро, я не понимаю, как можно было принять такое решение", — заявил португальский специалист Жозе Моуринью.

Важен и другой вопрос: почему опытный и достаточно авторитетный судья Данни Маккели лишь послушал своих помощников на VAR, а не пошёл самостоятельно к монитору смотреть эпизод. Наверняка ответ на этот вопрос кроется в тонкостях регламента, согласно которому такое действие может расцениваться как явная ошибка, а за матч судья сразу получает достаточно низкие оценки. Тем не менее нашего Сергея Карасёва это никак не смутило, и, перед тем как показать красную карточку игроку сборной Нидерландов Де Лигту, он посмотрел повтор своими глазами.

"Я считаю, что пенальти не было. Момент был неоднозначный, несмотря на уверенность Маккели в собственном решении. И я не понимаю, почему отвечавшие за VAR арбитры не позвали Маккели посмотреть эпизод ещё раз на мониторе", — возмущается бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер.

Кажется, что Данни Маккели одним своим решением навсегда испортил репутацию сразу двум людям: себе и Стерлингу, которого теперь многие считают чуть ли не мастером ныряний, а арбитра — купленным и сделавшим всё, чтобы именно Англия оказалась в финале на "Уэмбли".

"И, кстати, английским футбольным жухалам на "Уэмбли" в финале Евро британского судью дадут? Дания — молодцы! Италия — верим!", — написал в своём телеграм-канале Дмитрий Губерниев.

"Стерлинг любит рассказывать, как его оскорбляют и унижают на поле. Своими постоянными нырками он оскорбляет саму игру, которая дала ему всё, что он имеет", — отметил в соцсетях комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский.

Но не только падение Стерлинга вызывает ряд вопросов и небеспочвенных претензий. Как позже удалось разглядеть внимательным зрителям, в момент нарушения правил на поле было сразу два мяча. Второй, правда, никак ходу атаки не мешал, да и особо внимания на него никто не обращал. Другая история, куда менее радостная, связана с тем, что в момент удара Кейна с точки зрители пытались ослепить лазером голкипера датчан Каспера Шмейхеля.

Unbelievable.



Someone in the crowd was pointing a laser into Schmeichel's eyes as he was trying to save the penalty Sterling dived for.



Horrible look for England this.



Disgraceful.#EURO2020 pic.twitter.com/LEusViVtMC — JAKE BUCKLEY 🇦🇺 (@TheMasterBucks) July 7, 2021

Сделать этого не получилось — пенальти Шмейхель взял и стал настоящим героем встречи. Даже несмотря на то, что приз лучшему игроку отдали Харри Кейну, именно кипер скандинавов, по мнению целого ряда болельщиков, был главной звездой матча.

Больше всего в этой ситуации жалко сборную Дании, которая проделала большой путь от двух поражений на старте Евро до бронзовых медалей. Она сделала всё для того, чтобы попытать счастья в решающей игре и уж точно не заслужила вылета именно после такого эпизода.

"Перед пенальти довольно долго на поле было два мяча. Я сигнализировал об этом арбитру, но он не свистнул. Я не вижу пенальти. Тяжело проиграть матч таким образом и вылетать таким образом. Раздражает, когда такое происходит. Жалко команду", — заявил после матча главный тренер датчан Каспер Юльманн.

Однако давайте отбросим в сторону эмоции и ещё раз освежим в памяти всю игру. Англия действительно смотрелась гораздо сильнее и заслужила этот финал. Безусловно симпатичная и яркая сборная Дании, наверное, пока ещё к таким подвигам не готова. Возможно, дотяни они до серии пенальти, Шмейхель бы сделал своё дело и подарил миру сенсацию. Но Англию в этот вечер не могло остановить ничто. Даже критика Стерлинга или решения судьи. Она — в финале, а Дания — в наших сердцах.