В Кремле заявили об отсутствии "розовых очков" в отношении Запада
Москва на постоянной основе чувствует на себе попытки сдерживания.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
У России нет "розовых очков" в отношении Запада, констатировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Наша страна постоянно ощущает на себе попытки сдерживания, отметил он, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Министр ранее предупредил о возможных новых попытках западных стран расшатать ситуацию в России на фоне думских выборов. Как напомнил Песков, руководства европейских стран, США и государств – членов НАТО неоднократно заявляли о том, что линия на сдерживание Москвы — константа их внешней политики.
"Разумеется, при такой линии для них, что называется, все средства хороши. Мы отдаём себе отчёт, розовые очки не носим, и, безусловно, эти попытки сдерживания мы постоянно чувствуем на себе", — указал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Лайф сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о ежедневных попытках Запада вмешаться во внутреннюю политику РФ. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что "западные коллеги" не скрывают, что многие из них хотели бы иметь дело со слабой Москвой, лишённой ориентиров.
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