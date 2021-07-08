В Кремле заявили об отсутствии "розовых очков" в отношении Запада

У России нет "розовых очков" в отношении Запада, констатировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Наша страна постоянно ощущает на себе попытки сдерживания, отметил он, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Министр ранее предупредил о возможных новых попытках западных стран расшатать ситуацию в России на фоне думских выборов. Как напомнил Песков, руководства европейских стран, США и государств – членов НАТО неоднократно заявляли о том, что линия на сдерживание Москвы — константа их внешней политики.

"Разумеется, при такой линии для них, что называется, все средства хороши. Мы отдаём себе отчёт, розовые очки не носим, и, безусловно, эти попытки сдерживания мы постоянно чувствуем на себе", — указал пресс-секретарь российского лидера.