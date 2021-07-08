Панкратов-Чёрный произнёс трогательную речь на прощании с Меньшовым. Видео © LIFE

Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный произнёс трогательную речь на прощании с режиссёром Владимиром Меньшовым. Артист рассказал, как вместе с Меньшовым побывал в своей родной деревне на Алтае и что тогда так поразило его друга до слёз.

По словам Панкратова-Чёрного, Меньшова удивил быт в маленькой деревне, где люди живут очень просто, но тем не менее довольны своей жизнью.

"Володя рыдал, обнял Кольку, моего брата, и говорит: "Да как же так, а сволочи на "мерседесах" ездят и Россией недовольны". Это была такая пронзительность, мы его еле успокоили. Потом, когда ехали обратно... он говорит: "Сашка, снимать кино надо о любви. Потому что русскому народу любовь необходима, иначе озлобится. А для озлобления, ты видишь, причин сколько", — сказал актёр.

Панкратов-Чёрный добавил, что все фильмы Меньшова и были о любви — к людям, стране, нашему быту, и режиссёр был настоящим патриотом.