"Сашка, снимать кино надо о любви": Панкратов-Чёрный произнёс трогательную речь на прощании с Меньшовым
Актёр отметил, что режиссёр был настоящим патриотом и все его фильмы и были о любви — к людям, стране, нашему быту.
Панкратов-Чёрный произнёс трогательную речь на прощании с Меньшовым. Видео © LIFE
Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный произнёс трогательную речь на прощании с режиссёром Владимиром Меньшовым. Артист рассказал, как вместе с Меньшовым побывал в своей родной деревне на Алтае и что тогда так поразило его друга до слёз.
По словам Панкратова-Чёрного, Меньшова удивил быт в маленькой деревне, где люди живут очень просто, но тем не менее довольны своей жизнью.
"Володя рыдал, обнял Кольку, моего брата, и говорит: "Да как же так, а сволочи на "мерседесах" ездят и Россией недовольны". Это была такая пронзительность, мы его еле успокоили. Потом, когда ехали обратно... он говорит: "Сашка, снимать кино надо о любви. Потому что русскому народу любовь необходима, иначе озлобится. А для озлобления, ты видишь, причин сколько", — сказал актёр.
Панкратов-Чёрный добавил, что все фильмы Меньшова и были о любви — к людям, стране, нашему быту, и режиссёр был настоящим патриотом.
Напомним, сегодня в Москве попрощались с выдающимся советским и российским режиссёром, актёром, сценаристом Владимиром Меньшовым. На церемонии присутствовали дочь Меньшова Юлия и вдова режиссёра Вера Алентова, которую на днях выписали из больницы. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий со сцены зачитал телеграммы с соболезнованиями от президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина. От себя он добавил, что Владимир Меньшов "во всех своих проявлениях в искусстве был самым первым".
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