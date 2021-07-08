Владимира Меньшова под овации проводили в последний путь

В Центральном доме кинематографистов в Москве завершилась церемония прощания с выдающимся советским и российским режиссёром, актёром, сценаристом Владимиром Меньшовым. Многочисленные коллеги и поклонники проводили мэтра в последний путь продолжительными овациями. Владимира Валентиновича похоронят на Новодевичьем кладбище.

На церемонии присутствовали дочь Меньшова Юлия и вдова режиссёра Вера Алентова, которую на днях выписали из больницы. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий со сцены зачитал телеграммы с соболезнованиями от президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина. От себя он добавил, что Владимир Меньшов "во всех своих проявлениях в искусстве был самым первым". Проникновенную речь на прощании с режиссёром произнёс его близкий товарищ — народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный. Он рассказал о глубоком понимании Меньшовым природы русского человека и выразил уверенность, что его фильмы останутся со зрителем навсегда.