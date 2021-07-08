В Волгоградской области закрывают фуд-корты и вводят QR-коды

Жителей Волгограда и Волгоградской области с 12 июля ожидают новые антиковидные ограничения. С их помощью местные власти пытаются сдержать распространение коронавируса. В регионе появятся QR-коды, необходимые для посещения заведений общепита, будут закрыты фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

С 12 июля рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания, включая летние кафе, не смогут принимать и обслуживать посетителей в зале в период с 00:00 до 06:00. Исключением станет обработка заказов навынос.

Маленьким волгоградцам и несовершеннолетним жителям области с 12 июля запретят посещать детские развлекательные центры и детские игровые комнаты в торговых и торгово-развлекательных комплексах. С этой даты вход детей и подростков в ТРК будет возможен только в сопровождении взрослых.

Работодателям рекомендовано каждые 15 календарных дней проводить лабораторные исследования на CоVID-19 не менее 10% работников, а тех сотрудников, кто не прошёл вакцинацию, перевести на удалёнку.

Пансионатам, домам отдыха, санаторно-курортным организациям следует принимать граждан, предъявивших сертификат о вакцинации или документ с результатами исследований на наличие антител, решили власти области.

Посетителям заведений придётся предъявлять по требованию документ, удостоверяющий личность, и второй на выбор: сертификат о прохождении вакцинации с QR-кодом; документ с отрицательным анализом ПЦР-теста или подтверждающий наличие антител; справку о перенесённом не более шести месяцев назад заболевании. Уточняется, что несовершеннолетние в заведения смогут пройти только в сопровождении взрослых, имеющих необходимые для этого документы.