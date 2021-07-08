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В Волгоградской области закрывают фуд-корты и вводят QR-коды

С 12 июля в регионе будет запрещена работа ресторанов, кафе и баров в ночное время суток – с полуночи до 6 утра, за исключением обслуживания клиентов с заказами навынос.

8 июля, 10:19
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Жителей Волгограда и Волгоградской области с 12 июля ожидают новые антиковидные ограничения. С их помощью местные власти пытаются сдержать распространение коронавируса. В регионе появятся QR-коды, необходимые для посещения заведений общепита, будут закрыты фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

С 12 июля рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания, включая летние кафе, не смогут принимать и обслуживать посетителей в зале в период с 00:00 до 06:00. Исключением станет обработка заказов навынос.

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Маленьким волгоградцам и несовершеннолетним жителям области с 12 июля запретят посещать детские развлекательные центры и детские игровые комнаты в торговых и торгово-развлекательных комплексах. С этой даты вход детей и подростков в ТРК будет возможен только в сопровождении взрослых.

Работодателям рекомендовано каждые 15 календарных дней проводить лабораторные исследования на CоVID-19 не менее 10% работников, а тех сотрудников, кто не прошёл вакцинацию, перевести на удалёнку.

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Пансионатам, домам отдыха, санаторно-курортным организациям следует принимать граждан, предъявивших сертификат о вакцинации или документ с результатами исследований на наличие антител, решили власти области.

Посетителям заведений придётся предъявлять по требованию документ, удостоверяющий личность, и второй на выбор: сертификат о прохождении вакцинации с QR-кодом; документ с отрицательным анализом ПЦР-теста или подтверждающий наличие антител; справку о перенесённом не более шести месяцев назад заболевании. Уточняется, что несовершеннолетние в заведения смогут пройти только в сопровождении взрослых, имеющих необходимые для этого документы.

Ранее сообщалось, что власти Москвы пока могут воздержаться от введения в городе новых ограничений по ковиду. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. Как уточнил градоначальник, москвичи стали гораздо ответственнее относиться к санитарным требованиям и вакцинации. Ежедневно в городе прививают от коронавируса около 100 тысяч человек.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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