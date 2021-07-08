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Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса: Летние веранды без QR-кода помогут бизнесу выжить

По словам собеседника Лайфа, участники рынка рассчитывают, что послабления для ресторанов будут продлеваться и после 1 августа.

8 июля, 10:13

Фото © Агентство "Москва"

Уполномоченный по правам в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов позитивно оценил решение городских властей продлить посещение летних кафе без QR-кодов. Своей точкой зрения он поделился в беседе с Лайфом.

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"Проще закрыться": Бизнес-омбудсмен заявил, что рестораны Москвы потеряли до 80% выручки из-за QR-кодов

"Конечно, такое послабление частично поможет ресторанному бизнесу. Людей с QR-кодами пока очень мало, заполнение залов идёт медленно. И наличие веранд позволяет хоть как-то кому-то существовать", рассуждает он.

По словам Миронова, веранды в столичных кафе сейчас битком забиты и там порой даже не хватает посадочных мест.

"Очень надеемся, что эту меру продлят и дальше. Ресторанный бизнес начал умирать, поэтому и пошли на такое послабление", подытожил ресторанный омбудсмен.

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Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на "бесковидный" режим работы, посетить их могут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Для летних веранд власти сделали временное исключение — изначально посетить их без QR-кода можно было до 12 июля.

Между тем в России за минувшие сутки выявлено 24 818 новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем количество выздоровевших. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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