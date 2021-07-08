Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса: Летние веранды без QR-кода помогут бизнесу выжить

Уполномоченный по правам в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов позитивно оценил решение городских властей продлить посещение летних кафе без QR-кодов. Своей точкой зрения он поделился в беседе с Лайфом.

"Конечно, такое послабление частично поможет ресторанному бизнесу. Людей с QR-кодами пока очень мало, заполнение залов идёт медленно. И наличие веранд позволяет хоть как-то кому-то существовать", — рассуждает он.

По словам Миронова, веранды в столичных кафе сейчас битком забиты и там порой даже не хватает посадочных мест.

"Очень надеемся, что эту меру продлят и дальше. Ресторанный бизнес начал умирать, поэтому и пошли на такое послабление", — подытожил ресторанный омбудсмен.