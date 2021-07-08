Песков назвал неприемлемой дискриминацию из-за различий сертификатов о вакцинации

Дискриминация в связи с различиями между российскими сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции и аналогичными документами других стран неприемлема. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается взаимного признания [вакцин от ковида] и сертификатов [о вакцинации] — это то, что, конечно, нужно обсуждать", — отметил он.

В Кремле убеждены, что российская антиковидная вакцина "Спутник V" будет признана в Евросоюзе, указал пресс-секретарь главы государства. Однако, по словам Пескова, есть условие — одобрение препарата Европейским агентством произойдёт в том случае, если будут отброшены предубеждения политического характера, искусственного характера, лоббистского характера.

"Наши вакцины достаточно эффективны даже по отношению к штаммам, появившимся в последнее время", — добавил Песков.