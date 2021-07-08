НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков назвал неприемлемой дискриминацию из-за различий сертификатов о вакцинации

В Кремле убеждены, что российская антиковидная вакцина "Спутник V" будет признана в ЕС. Это произойдёт в том случае, если не будет искусственных препятствий политического и лоббистского характера.

8 июля, 10:31
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Дискриминация в связи с различиями между российскими сертификатами о вакцинации от коронавирусной инфекции и аналогичными документами других стран неприемлема. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается взаимного признания [вакцин от ковида] и сертификатов [о вакцинации] — это то, что, конечно, нужно обсуждать", — отметил он.

В Кремле убеждены, что российская антиковидная вакцина "Спутник V" будет признана в Евросоюзе, указал пресс-секретарь главы государства. Однако, по словам Пескова, есть условие — одобрение препарата Европейским агентством произойдёт в том случае, если будут отброшены предубеждения политического характера, искусственного характера, лоббистского характера.

"Наши вакцины достаточно эффективны даже по отношению к штаммам, появившимся в последнее время", — добавил Песков.

ЕС предложил России договориться о взаимном признании сертификатов о вакцинации

ЕС предложил России договориться о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Напомним, что в Евросоюзе внедрение сертификатов о вакцинации было принято после четырёх раундов переговоров. Окончательно утвердили его в начале июня в ходе пленарной сессии. Представлен проект коронавирусных электронных сертификатов, известных как "зелёные паспорта", был 17 марта этого года Европейской комиссией. Документ позволяет европейцам путешествовать без каких-либо ограничений.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Кремле заявили об отсутствии "розовых очков" в отношении Запада

сегодня в 10:46

Песков: Нашу вакцину признают в ЕС, если не будет искусственных препятствий

сегодня в 10:47

В Москве завели первое уголовное дело за приобретение липового QR-кода

сегодня в 10:23

"Сашка, снимать кино надо о любви": Панкратов-Чёрный произнёс трогательную речь на прощании с Меньшовым

сегодня в 10:46

Русские хоккеисты уделывают Америку: Кучеров, Василевский и Сергачев выиграли Кубок Стэнли

сегодня в 10:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1