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Песков ответил на вопрос о признании в России зарубежных антиковидных вакцин

Москва выступает против политизации в этой области, а также против недобросовестной конкуренции, указал представитель Кремля.

8 июля, 11:00
<p>Фото © Getty Images / Gerardo Vieyra / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Gerardo Vieyra / NurPhoto

В Кремле не могут сказать, когда в России будут признаны зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции. При этом Москва положительно оценивает заявление Брюсселя о готовности обсудить с РФ взаимное признание сертификатов о вакцинации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ведь признание вакцин в каждой стране осуществляется по определённому алгоритму действий. Я не могу сказать, просто не обладаю нужными знаниями, какой алгоритм действует у нас в стране", — объяснил Песков, порекомендовав журналистам обратиться за разъяснениями по данному вопросу в оперштаб правительства.

Официальный представитель Кремля добавил, что Москва всегда выступает против политизации в области здравоохранения, против действий лоббистов и недобросовестной конкуренции.

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Песков также указал, что отечественная вакцина "Спутник V" будет признана в ЕС в случае отсутствия искусственных препятствий. Несмотря на позицию Европейского агентства лекарственных средств (EMA), российские власти уверены в успехе российского препарата.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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