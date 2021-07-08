Песков ответил на вопрос о признании в России зарубежных антиковидных вакцин
Москва выступает против политизации в этой области, а также против недобросовестной конкуренции, указал представитель Кремля.
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В Кремле не могут сказать, когда в России будут признаны зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции. При этом Москва положительно оценивает заявление Брюсселя о готовности обсудить с РФ взаимное признание сертификатов о вакцинации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ведь признание вакцин в каждой стране осуществляется по определённому алгоритму действий. Я не могу сказать, просто не обладаю нужными знаниями, какой алгоритм действует у нас в стране", — объяснил Песков, порекомендовав журналистам обратиться за разъяснениями по данному вопросу в оперштаб правительства.
Официальный представитель Кремля добавил, что Москва всегда выступает против политизации в области здравоохранения, против действий лоббистов и недобросовестной конкуренции.
Песков также указал, что отечественная вакцина "Спутник V" будет признана в ЕС в случае отсутствия искусственных препятствий. Несмотря на позицию Европейского агентства лекарственных средств (EMA), российские власти уверены в успехе российского препарата.
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