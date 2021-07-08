Песков ответил на вопрос о признании в России зарубежных антиковидных вакцин

В Кремле не могут сказать, когда в России будут признаны зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции. При этом Москва положительно оценивает заявление Брюсселя о готовности обсудить с РФ взаимное признание сертификатов о вакцинации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ведь признание вакцин в каждой стране осуществляется по определённому алгоритму действий. Я не могу сказать, просто не обладаю нужными знаниями, какой алгоритм действует у нас в стране", — объяснил Песков, порекомендовав журналистам обратиться за разъяснениями по данному вопросу в оперштаб правительства.

Официальный представитель Кремля добавил, что Москва всегда выступает против политизации в области здравоохранения, против действий лоббистов и недобросовестной конкуренции.