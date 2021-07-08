Путин утешил расплакавшегося от волнения финалиста "Большой перемены" Видео © LIFE

Президенту России Владимиру Путину пришлось успокаивать расплакавшегося от волнения финалиста всероссийского конкурса "Большая перемена". 12-летний Даниил, когда ему передали микрофон для выступления перед главой государства, признался, что ему не хватает поддержки родителей в эту минуту. На глазах у ребёнка выступили слёзы.

"Мои друзья и близкие всегда меня поддерживали, особенно мои родные. Мама и папа, привет!" — успел сказать мальчик перед тем, как у него перехватило дух от рыданий.

Слова поддержки мальчику тут же высказал президент. Российский лидер призвал Даниила не стесняться своих слёз.

"Всё хорошо, Даниил, наверняка мама и папа тебя слышат. И то, что ты так переживаешь и с такой душой говоришь о том, что ты делаешь, это очень хорошо. Не надо стесняться этих слёз", — обратился к ребёнку глава государства.

Отметим, что встречу со школьниками 5–7-х классов, которые вышли в финал "Большой перемены", президент проводит в четверг в режиме телемоста с "Артеком". Из более чем 1,1 миллиона участников этой возрастной группы финалистами конкурса стали 639 школьников со всей страны. По итогам испытаний определят 300 победителей.