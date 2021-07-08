Милохин привился от ковида после обещания вакцинироваться ради кафе
Тиктокер в ролике пытался объяснить, рекламирует он вакцинацию или нет, но не мог связать слов. Даня без конца хихикал и корчил рожи. Парню не мешало бы посетить нарколога, высказались подписчики.
Привившийся от ковида Даня Милохин пытался рассказать, рекламирует он вакцинацию или нет. Видео © Instagram / danya_milokhin
Поклонники популярного тиктокера Дани Милохина не на шутку встревожились за состояние своего кумира после неоднозначного ролика, который он опубликовал на своей странице в "Инстаграме". В нём блогер рассказывает о том, что привился от ковида, однако молодой человек никак не может связать слова в единое предложение.
"Люди, если что, я не рекламирую вакцину, сделал, но <...> Выглядит, как будто это какая-то реклама вакцины, но я ничего не рекламирую, никого не заставляю... Как сказать, не советую, да блин, я даже не знаю, как сказать", — говорит Милохин в сторис в своём аккаунте.
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В итоге с горем пополам Дане всё-таки удалось завершить мысль. Он заявил, что никого не призывает делать прививки от ковида. Некоторых пользователей Сети насторожил тот факт, что тиктокер без конца хихикал и корчил рожи. Комментаторы предположили, что так проявляются побочные эффекты от препарата, другие решили, что молодому человеку необходимо посетить нарколога.
В конце июня в беседе с Ксенией Собчак Милохин, узнав, что в столичные рестораны можно будет попасть по специальному QR-коду, который получают в том числе вакцинированные от ковида, сообщил о готовности привиться.
"Привьюсь!" — отрезал Милохин, когда журналистка предупредила, что без прививки тиктокер не сможет посещать рестораны.
Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их могут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты не принимаются. Для летних веранд власти сделали временное исключение — изначально посетить их без QR-кода можно было до 12 июля.
Ранее главный педиатр Москвы рассказал об испытаниях "Спутника V" для подростков. Сейчас состояние привитых детей ежечасно мониторится специалистами, подчеркнул Исмаил Османов. Вернувшись домой, они должны будут вести дневник самочувствия в специальном приложении.
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