Милохин привился от ковида после обещания вакцинироваться ради кафе

Привившийся от ковида Даня Милохин пытался рассказать, рекламирует он вакцинацию или нет. Видео © Instagram / danya_milokhin

Поклонники популярного тиктокера Дани Милохина не на шутку встревожились за состояние своего кумира после неоднозначного ролика, который он опубликовал на своей странице в "Инстаграме". В нём блогер рассказывает о том, что привился от ковида, однако молодой человек никак не может связать слова в единое предложение.

"Люди, если что, я не рекламирую вакцину, сделал, но <...> Выглядит, как будто это какая-то реклама вакцины, но я ничего не рекламирую, никого не заставляю... Как сказать, не советую, да блин, я даже не знаю, как сказать", — говорит Милохин в сторис в своём аккаунте.

В итоге с горем пополам Дане всё-таки удалось завершить мысль. Он заявил, что никого не призывает делать прививки от ковида. Некоторых пользователей Сети насторожил тот факт, что тиктокер без конца хихикал и корчил рожи. Комментаторы предположили, что так проявляются побочные эффекты от препарата, другие решили, что молодому человеку необходимо посетить нарколога.

В конце июня в беседе с Ксенией Собчак Милохин, узнав, что в столичные рестораны можно будет попасть по специальному QR-коду, который получают в том числе вакцинированные от ковида, сообщил о готовности привиться.

"Привьюсь!" — отрезал Милохин, когда журналистка предупредила, что без прививки тиктокер не сможет посещать рестораны.