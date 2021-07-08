Мужчины, впрочем, как и женщины, изменяют своему партнёру из-за неудовлетворённых в отношениях потребностей. Однако, как рассказала врач-психотерапевт, сексолог Татьяна Гринёва, между ними есть значительные отличия.

"Отношения строятся на доверии. Эмоции, близость — вот что в первую очередь нужно людям. Секс — это дополнение, это одна из важных вещей, но не самая главная", — пояснила эксперт в интервью РИА ФАН.

Если партнёр изменяет, то за этим однозначно скрывается какая-то неудовлетворённая потребность, отметила Гринёва. По её словам, представительницы слабого пола чаще всего идут на этот шаг из-за обиды, в то время как их половинки — из-за появившегося дискомфорта.

Не стоит считать, что причина измены кроется в каких-то внешних изменениях, предупредила сексолог. Она убеждена, что корни всегда растут из взаимоотношений в паре. "Внешние изменения могут предъявляться как аргумент, но нужно копать глубже", — добавила Гринёва.