Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич назвал логичным решение РФС уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает телеканал "360".

Черчесов ушёл со своего поста в четверг. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на место наставника сборной.

"Абсолютно, наверное, логичное и продиктованное решение тем результатом, который показан не только на чемпионате Европы. Тут, я думаю, во внимание принимались и два турнира Лиги наций и Кубок конфедерации. Да, чемпионат мира был успешный, но это не индульгенция для тренера", — сказал Генич.

По его словам, из-за нежелания Черчесова самому подавать в отставку вокруг сборной России усилилось напряжение. Генич предположил, что освободившееся место займёт иностранный специалист.

"Она становится раздражительной, сборная, интерес к ней падает. Я думаю, что РФС проанализировал эту историю и принял вполне логичное и обдуманное решение. Спасибо Черчесову за чемпионат мира, дальше сборная, наверное, будет идти другим путём, с другим тренером", — резюмировал комментатор.