"Чемпионат мира — не индульгенция": Известный комментатор оценил увольнение Черчесова
По его словам, отставка тренера была продиктована не только провалом на Евро-2020, но и неудачами на других турнирах.
Фото: © Instagram / genichkonstantin
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич назвал логичным решение РФС уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает телеканал "360".
Черчесов ушёл со своего поста в четверг. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на место наставника сборной.
"Абсолютно, наверное, логичное и продиктованное решение тем результатом, который показан не только на чемпионате Европы. Тут, я думаю, во внимание принимались и два турнира Лиги наций и Кубок конфедерации. Да, чемпионат мира был успешный, но это не индульгенция для тренера", — сказал Генич.
По его словам, из-за нежелания Черчесова самому подавать в отставку вокруг сборной России усилилось напряжение. Генич предположил, что освободившееся место займёт иностранный специалист.
"Она становится раздражительной, сборная, интерес к ней падает. Я думаю, что РФС проанализировал эту историю и принял вполне логичное и обдуманное решение. Спасибо Черчесову за чемпионат мира, дальше сборная, наверное, будет идти другим путём, с другим тренером", — резюмировал комментатор.
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Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда в 57 матчах потерпела 20 поражений. Это худший показатель среди тренеров национальной команды за всю историю. 57-летний специалист вывел сборную в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года, но на Евро-2020 не смог преодолеть групповой барьер.
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