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СМИ узнали размер неустойки Черчесову за досрочное расторжение контракта

Специалист возглавлял сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда в 57 встречах потерпела 20 поражений.

8 июля, 14:00
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Станислав Черчесов после увольнения с поста главного тренера сборной России по футболу получит 300 миллионов рублей в качестве неустойки. Об этом передаёт Eurostavka.

Ранее журналист Сергей Егоров сообщал в своём телеграм-канале, что 57-летний специалист отказался от суммы неустойки за досрочное расторжение соглашения с РФС, которое было рассчитано до декабря 2022 года.

Главный тренер сборной России Черчесов покинул свой пост

Главный тренер сборной России Черчесов покинул свой пост

Черчесов ушёл с поста главного тренера сборной России в четверг. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на его место.

Наставник возглавлял национальную команду России с августа 2016 года. Под его руководством сборная в 57 встречах потерпела 20 поражений. Это худший показатель среди тренеров национальной команды за всю историю.

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"Он несколько раз пересекал сплошные": Губерниев поддержал Черчесова после увольнения из сборной России

На домашнем чемпионате мира в 2018 году россияне под руководством Черчесова дошли до четвертьфинала. На Евро-2020 тренер не смог вывести команду в плей-офф.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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