СМИ узнали размер неустойки Черчесову за досрочное расторжение контракта
Специалист возглавлял сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда в 57 встречах потерпела 20 поражений.
Фото © РФС
Станислав Черчесов после увольнения с поста главного тренера сборной России по футболу получит 300 миллионов рублей в качестве неустойки. Об этом передаёт Eurostavka.
Ранее журналист Сергей Егоров сообщал в своём телеграм-канале, что 57-летний специалист отказался от суммы неустойки за досрочное расторжение соглашения с РФС, которое было рассчитано до декабря 2022 года.
Черчесов ушёл с поста главного тренера сборной России в четверг. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на его место.
Наставник возглавлял национальную команду России с августа 2016 года. Под его руководством сборная в 57 встречах потерпела 20 поражений. Это худший показатель среди тренеров национальной команды за всю историю.
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На домашнем чемпионате мира в 2018 году россияне под руководством Черчесова дошли до четвертьфинала. На Евро-2020 тренер не смог вывести команду в плей-офф.
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