СМИ узнали размер неустойки Черчесову за досрочное расторжение контракта

Станислав Черчесов после увольнения с поста главного тренера сборной России по футболу получит 300 миллионов рублей в качестве неустойки. Об этом передаёт Eurostavka.

Ранее журналист Сергей Егоров сообщал в своём телеграм-канале, что 57-летний специалист отказался от суммы неустойки за досрочное расторжение соглашения с РФС, которое было рассчитано до декабря 2022 года.

Черчесов ушёл с поста главного тренера сборной России в четверг. В ближайшее время РФС начнёт поиск кандидатов на его место.

Наставник возглавлял национальную команду России с августа 2016 года. Под его руководством сборная в 57 встречах потерпела 20 поражений. Это худший показатель среди тренеров национальной команды за всю историю.