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Сборная России по пляжному футболу узнала своих соперников по ЧМ в Москве

Турнир пройдёт в столичных "Лужниках" с 19 по 29 августа. Участие в нём примут 16 лучших команд планеты.

8 июля, 12:40
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по пляжному футболу узнала своих соперников по групповому этапу чемпионата мира, который пройдёт в Москве.

По результатам жеребьёвки наша команда попала в группу А, где встретится с командами Японии, Парагвая и США.

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Напомним, турнир состоится с 19 по 29 августа в столичных "Лужниках". Участие в нём примут 16 команд.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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