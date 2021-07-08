Сборная России по пляжному футболу узнала своих соперников по ЧМ в Москве
Турнир пройдёт в столичных "Лужниках" с 19 по 29 августа. Участие в нём примут 16 лучших команд планеты.
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Сборная России по пляжному футболу узнала своих соперников по групповому этапу чемпионата мира, который пройдёт в Москве.
По результатам жеребьёвки наша команда попала в группу А, где встретится с командами Японии, Парагвая и США.
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Напомним, турнир состоится с 19 по 29 августа в столичных "Лужниках". Участие в нём примут 16 команд.
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